Hardheim. (adb) Die Hardheimer Riedsanierung ist in vollem Gang: Am Montag begannen die Arbeiten des 3,7-Millionen-Euro-Projekts. Die Aktion ist in sechs Abschnitte unterteilt: Auf Vordermann gebracht werden bis September 2026 nach und nach Riedstraße und Mühlweg sowie das Schmiergässle.

Im ersten Bauabschnitt erhält die bislang wenig ansehnliche Riedstraße eine freundlichere