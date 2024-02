Hardheim. (jam) 24 Stunden am Tag in Betrieb, stolze Preise und ein Inventar, das offensichtlich eine junge Zielgruppe ansprechen soll: Mit diesen Eigenschaften spaltet der neue Snack-Automat in der Bürgermeister-Henn-Straße die Gemüter. Bei der Jugend kommt das neuartige Verkaufskonzept gut an, teilweise bilden sich ganze Trauben vor dem Automaten auf der Straßenseite gegenüber des Walter-Hohmann-Schulzentrums.

Genau das ist gleichzeitig der Stein des Anstoßes für den Gemeinderat. Dieser möchte den Warenautomaten entfernt wissen – und zwar besser früher als später.

In der Sitzung am Montag betonte Bürgermeister Stefan Grimm, dass der Automat die Ziele des Fußgängerverkehrs-Checks untergräbt. Der hatte die Bürgermeister-Henn-Straße mit ihrem rasanten Durchgangsverkehr als Gefahrenstelle identifiziert – vor allem für Schüler.

Grimm ist überzeugt: "Der Automat bedeutet eine zusätzliche Gefahr für die Schüler." Um ihn zu erreichen, müssen die Schüler die Fahrbahn queren. Bildet sich eine Schlange vor dem Gerät, warten die Schüler teilweise auf der Straße, bis sie an der Reihe sind. Noch dazu ärgert sich Grimm über die "horrenden Preise" und wirft die Frage in den Raum: "Muss das wirklich an dieser Stelle sein?"

Die bessere Frage lautet dagegen: "Darf das überhaupt an dieser Stelle sein?" Und die Antwort darauf hat der stellvertretende Bauamtsleiter Bernhard Popp parat: Nein, zumindest nicht ohne vorherige Genehmigung der Verwaltung. Denn der gültige Bebauungsplan sieht für diese Fläche ein reines Wohngebiet vor. "Automaten sind daher genehmigungspflichtig", so Popp.

Außerdem sei der Automat in der Bürgermeister-Henn-Straße außerhalb des erlaubten Baufensters errichtet. Die Konsequenz: "Die Baurechtsbehörde kann einschreiten, braucht dafür aber ein Signal aus dem Gemeinderat", erklärt Bernhard Popp. Der zuständige Gemeindeverwaltungsverband kann also den Rückbau verlangen, möchte sich jedoch vorher rückversichern, ob der Gemeinderat den Automaten duldet oder nicht.

Bürgermeister Grimm nimmt an dieser Stelle bereits vorweg: "Der Snack-Automat dürfte in diesem Gremium keine große Zustimmung erfahren." Die Sitzung am Montag konnte der Gemeinderat jedoch noch nicht dazu nutzen, einen Beschluss zu fassen.

Die Rückmeldung des GVV erreichte die Verwaltung erst am Freitag – zu spät, um die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung noch um diesen Punkt zu erweitern. Gemeinderat Manuel Difloé regte deshalb an, den Betreiber darauf hinzuweisen, dass ein Verbot im Raum stehe. Damit möchte er den Besitzer dazu bewegen, den Automaten so schnell wie möglich stillzulegen.