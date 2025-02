Hardheim. (jam) Die "Hordemer Wölf" gehen voller Schwung und Vorfreude in den Endspurt der Fastnacht. Zum absoluten Höhepunkt der Kampagne zählt für die FG der große Umzug am Fastnachtssonntag, zu dem die Hardheimer Narren mehrere Tausend Zuschauer im Erftal erwarten. "Wir freuen uns wieder riesig über die große Teilnehmerzahl und den bestimmt zahlreichen Zuschauerzuspruch", sagt Umzugsleiter Marco Katzenmaier. Insgesamt rechnen die "Hordemer Wölf" mit 88 Zugnummern aus Hardheim und der ganzen Region. Besonders freut es die Verantwortlichen, dass sich erneut viele Musikkapellen angemeldet haben, um den Umzug zu bereichern. Dazu zählen die Fränkischen Herolde aus Unterschüpf, die Trommelgruppe Heescht, die Umpferpfortzer aus Boxberg, die Trachtenkapelle aus Höpfingen und der Musikverein Schweinberg.

"Es bleibt zu hoffen, dass der Wettergott uns hold ist"

Der närrische Gaudiwurm zieht ab 14.11 Uhr durch die Straßen Hardheims zum Schlossplatz. Für den Umzug stellen sich die Teilnehmer ab 12 Uhr in der Roten Au auf. "Ab 13.30 Uhr werden die Straßen entlang der Umzugsstrecke gesperrt und es wird keine Durchfahrtsmöglichkeit mehr geben", warnen die Verantwortlichen. Schon ab ca. 11 Uhr steht die Hardheimer Gastronomie bereit, um die Gäste vor, während und nach dem Umzug zu versorgen. Bei der Umzugsaufstellung und entlang des Umzugswegs sorgen zahlreiche Verpflegungsstände dafür, dass kein Besucher hungrig oder durstig nach Hause gehen muss. Eine feste Institution ist mittlerweile der mobile Wurst- und Getränkewagen der "Hordemer Wölf", an dem sich die Zuschauer vor dem Umzug stärken können. Eine närrische Dekoration der Häuser und Gassen in Hardheim tun laut Umzugsleiter Marco Katzenmaier ihr Übriges, um den idealen Rahmen zu schaffen.

"Wir sind den Anwohnern, unserer Bevölkerung, der Gastronomie, den Unternehmen in Hardheim und den vielen freiwilligen Helfern in Hardheim sehr dankbar für die zahlreiche Unterstützung, die wir erfahren dürfen", teilt der Vorsitzende Michael Grimm mit. Er freut sich, dass "der Umzug bei allen Hardheimern so gut angenommen wird".

Damit die Narren aus nah und fern nach dem Umzug weiterfeiern können, lädt die Fastnachtsgesellschaft anschließend zur närrischen Open-Air-Party auf dem historischen Hardheimer Schlossplatz. Dort sorgen anfangs traditionelle Blas- und Krachkapellen für eine stimmungsvolle Unterhaltung der Besucher, ehe eine große Umzugsparty folgt. Dabei heizen die "Bülfemer Kabuckler" aus ihrem Fastnachtswagen heraus der Menge ein und sorgen für beste musikalische Unterhaltung und Stimmung. Die "Hordemer Wölf" selbst kümmern sich um das leibliche Wohl der Zuschauer mit einer

"Wir erfahren für unseren Umzug viel Unterstützung"

über 40 Meter langen Bar und mehreren Essens- und Getränkeständen. Als Höhepunkt bezeichnet Michael Grimm die "Light-Show", die mit Beginn der Dämmerung einsetzt.

"Abschließend bleibt nur zu hoffen, dass der Wettergott uns auch in diesem Jahr hold sein wird", merkt Präsident Steffen Gehrig an. Unter seiner neuen Führung will die FG die Kampagne gebührend feiern können.