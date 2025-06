Hardheim. (jam) Verkaufen oder reparieren – diese Frage hat am Montag im Hardheimer Gemeinderat zum wiederholten Mal für eine längere Diskussion gesorgt. Dreh- und Angelpunkt ist ein defekter Klein-Lkw des Bauhofs. Dieser "Meili" ist seit 2015 im Einsatz, und hat sich seitdem vor allem damit ausgezeichnet, dass er kostenintensive Reparaturen benötigt.

Allein in den vergangenen fünf Jahren musste die Gemeinde mehr als 20.000 Euro investieren, um Bremsen, Radlager, Achsen, Kühler und Auspuff zu reparieren. Aktuell ist der Klein-Lkw erneut außer Betrieb: diesmal mit einem Motorschaden. "Voraussichtlich ist die Nockenwelle defekt", erklärte Kämmerer Bernd Schretzmann am Montag. Die Reparatur inklusive neuer Bereifung schlägt wohl mit 20.000 Euro zu Buche, ein ebenso funktionales Neufahrzeug liegt laut Schretzmann in der Größenordnung von 230.000 Euro. Die Entscheidung drängt, weil der Klein-Lkw für den Winterdienst unverzichtbar ist.

Nachdem sich der Gemeinderat in seiner Aprilsitzung noch nicht auf ein gemeinsames Vorgehen festlegen konnte, stimmte das Gremium nun einstimmig für die Reparatur – entgegen dem Beschlussvorschlag der Verwaltung. Die hatte zuvor dafür argumentiert, den defekten "Meili" zunächst zum Mindestgebot von 50.000 Euro zum Verkauf auszuschreiben, um dann je nach Resultat einen Ersatz zu beschaffen oder den unverkäuflichen Klein-Lkw zu reparieren. Damit setze sich die Gemeinde zu sehr selbst unter Druck, entgegneten daraufhin unter anderem die Gemeinderäte Manuel Difloé und Jürgen Schretzmann. "Wenn wir das alte Fahrzeug weggeben, haben wir bei den Händlern eine ganze schlechte Verhandlungsposition", warnte der Erste, während der Zweite ergänzte: "Wir bringen uns damit unnötig in die Zwickmühle, dass wir auf Teufel-komm-raus ein neues Fahrzeug kaufen müssen."

Den entscheidenden Impuls hin zur Reparatur brachte Peter Bienert, der die jährlichen Kosten beider Varianten überschlagen hatte und sich daraufhin angesichts des größeren Risikos beim allzu eiligen Ver- und Neukauf für die Reparaturvariante aussprach. "So gehen wir entspannt ins neue Jahr rein mit der Option, eine Ausschreibung zu machen", empfahl er, eine mögliche Ersatzbeschaffung erst im Rahmen der Haushaltsberatung 2026 anzugehen.

An der Fahrzeugart Klein-Lkw will die Verwaltung möglichst nicht rütteln, an der Marke aber sehr wohl. "So ein Multitruck ist das Fahrzeug für uns", betonte Bauamtsleiter Daniel Emmenecker, der ergänzte. "Wenn es nicht gerade im Winterdienst oder als Pendelfahrzeug für Grüngut unterwegs ist, ist es das Fahrzeug Nr. 1 für den Bautrupp." Bauhofleiter Nico Beyer stellte aber eines klar: "Niemand möchte den ,Meili‘." Dementsprechend haben die Verantwortlichen in Rathaus und Bauhof bereits vergleichbare Fahrzeuge anderer Hersteller für Probefahrten nach Hardheim geholt. Laut Beyer garantieren diese Verkäufer sogar ein Leihfahrzeug, sollte das bestellte Modell bis zur Winterdienstsaison nicht zur Verfügung stehen. Dass der Bauhof die Hardheimer Straßen bei Schnee und Eis räumen und streuen kann, wäre demnach unabhängig davon, für welche Variante sich der Gemeinderat entscheidet.

Bleibt also das Kostenargument: Ob die Gemeinde tatsächlich bessere Konditionen bei einer verzögerten gegenüber einer sofortigen Ausschreibung erhält, ist allerdings ebenso unklar. Fest steht nun aber immerhin der Kurs: Der "Meili" wird repariert, und kommt mindestens für eine weitere Winterdienstsaison in Hardheim zum Einsatz – falls er nicht wieder ausfällt. "Was in der nächsten Zeit noch kommen könnte, wäre der Hydrostat", warnte Kämmerer Schretzmann. "Da sind dann gleich noch einmal 12.000 Euro fort."

Wann der Bauhof mit einem Ersatz für das reparaturanfällige Fahrzeug rechnen darf, klärt sich wohl erst im Zuge der Haushaltsberatungen im Herbst endgültig.