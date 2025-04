Mit von der Partie sind am Freitag, 3. Mai, beim „Mayday-Festival“ die Bands „Eternal Teenage“ „Thrashflegel“ und „5K And The Elephant“ (Bild). Der Erlös des Konzerts in der Erftalhalle geht in voller Höhe an den Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus “ und den Förderverein der Jugendarbeit im TV Hardheim. Foto: Adrian Brosch