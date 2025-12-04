Gerichtstetten. (pm) Wenn der Duft von Glühwein und Zimt durch die Straßen zieht, ist es wieder so weit: Der Karschdäider Weihnachtsmarkt im Keltendorf öffnet seine Pforten und lädt zu zwei stimmungsvollen Tagen voller weihnachtlicher Vorfreude ein. Am morgigen Freitag und am Samstag, 6. Dezember, verwandelt sich das Keltendorf in Gerichtstetten in ein funkelndes Weihnachtsdorf, das mit Tausenden Lichtern und liebevoll geschmückten Hütten begeistert.

Mehr als 20 Aussteller präsentieren ein vielfältiges Angebot an handgefertigtem Weihnachtsschmuck, kunstvollen Tonarbeiten, kreativen Geschenkideen und Dekorationen. Und für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt: Neben Glühwein und Kinderpunsch locken Bratwürste, Flammkuchen, Waffeln und viele weitere Leckereien – perfekt, um sich aufzuwärmen und zu genießen.

Für die musikalische Umrahmung sorgt ein abwechslungsreiches Programm. Der Posaunenchor Ahorn-Buch, die Jagdhornbläser Erftal sowie die Musikkapellen Altheim und Bretzingen schaffen mit ihren weihnachtlichen Klängen eine besondere Atmosphäre. Außerdem trägt der Kinderchor der Grundschule und des Kindergartens mit fröhlichen Liedern dazu bei, dass echte Weihnachtsstimmung aufkommt.

Ein besonderes Highlight erwartet die kleinen Besucher: An beiden Tagen, jeweils um 18.30 Uhr, schaut der Nikolaus im Keltendorf vorbei und verteilt kleine Überraschungen an die Kinder.

Doch nicht nur draußen im Keltendorf gibt es viel zu entdecken – auch im Alten Rathaus lädt eine Krippenausstellung zum Staunen ein. Liebevoll gestaltete Krippen unterschiedlichster Stilrichtungen zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig das Weihnachtsgeschehen künstlerisch interpretiert werden kann.

Der Vorstand des Bürgervereins Gerichtstetten, der den Markt mit viel Engagement und Herzblut organisiert, blickt dem Wochenende voller Vorfreude entgegen: "Unser Weihnachtsmarkt ist jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight. Es ist schön zu sehen, wie sich unser Dorf im Lichterglanz präsentiert und Menschen jeden Alters zusammenkommen, um die Adventszeit gemeinsam zu genießen."

Info: Der Karschdäider Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag ab 16 Uhr und am Samstag ab 15 Uhr.