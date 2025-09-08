Von Adrian Brosch

Gerichtstetten. Mit dem Kartoffelfest hatte sich der Bürgerverein Gerichtstetten am Wochenende selbst übertroffen: So viel Liebe zum Detail wie im Keltendorf findet man selten – so viel gemütliche Geselligkeit muss man aber auch erst suchen. Hier kam jeder auf seine Kosten, fühlte sich wohl und dürfte seine Entscheidung zugunsten "Karschdäides" nicht