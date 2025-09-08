Montag, 08. September 2025

zurück
Plus Hardheim-Gerichtstetten

"Karschdäide" zeigt Vielfalt der Kartoffel

Fest des Bürgervereins lockte zahlreiche Besucher an. Minister Hauk übernahm Bieranstich.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Karl Schretzmann und sein Team vom Bürgerverein ziehen nach dem Kartoffelfest am Wochenende im Keltendorf eine positive Bilanz. Foto: Adrian Brosch

Von Adrian Brosch

Gerichtstetten. Mit dem Kartoffelfest hatte sich der Bürgerverein Gerichtstetten am Wochenende selbst übertroffen: So viel Liebe zum Detail wie im Keltendorf findet man selten – so viel gemütliche Geselligkeit muss man aber auch erst suchen. Hier kam jeder auf seine Kosten, fühlte sich wohl und dürfte seine Entscheidung zugunsten "Karschdäides" nicht

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.