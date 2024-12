Gerichtstetten. (adb) Längst kein Geheimtipp mehr ist der "Karschdäider" Weihnachtsmarkt im Keltendorf, der am Wochenende wieder zahlreiche Besucher anlockte. Mit nicht weniger als 48 Ständen und allerhand Leckereien, bunten Lichtern und der Extraportion Gemütlichkeit erwies er sich einmal mehr als in seiner Machart nahezu einmaliges Adventsvergnügen.

Karl Schretzmann als Vorsitzender des Bürgervereins fand passende Worte: "Wenn das Christkind einkaufen würde, dann hier!", rief er scherzhaft – und traf den Kern der Sache doch sehr gut.

Auch Bürgermeister Stefan Grimm lobte bei der Eröffnung am Freitagabend die ansprechende und einladende Gestaltung des Weihnachtsmarkts: "Dieser Markt wurde mit viel Liebe zum Detail und dem ganzen Herzblut aller Beteiligten auf die Beine gestellt und sucht seinesgleichen!", rief er aus und dankte dem Bürgerverein, aber auch den Ausstellern.

Wohl gebe es viele Weihnachtsmärkte nach bekanntem Schema, aber nur ein "Karschdäider Weihnachtsdorf", das auch durch sein reichhaltiges Programm Maßstäbe setze. Zu jenem Programm gehörte gleich am Freitag eine heitere und beschwingte Darbietung für Groß und Klein: Die Kinder der Grundschule Gerichtstetten und des Kindergartens St. Burkardus erfreuten mit adventlichen Singspielen.

Die Kinder der Grundschule Gerichtstetten und des Kindergartens St. Burkardus erfreuten die Besucher mit adventlichen Singspielen. Foto: Adrian Brosch

Das anheimelnde Flair des Weihnachtsmarkts ließ nicht nur Kinderherzen höher schlagen: Das festlich geschmückte Keltendorf erwies sich als schöner Anziehungspunkt für Groß und Klein. Hier traf man sich in froher Runde mit netten Bekannten, gönnte sich eine herzhafte Bratwurst oder eine süße Waffel – und natürlich einen g’schmackigen Glühwein dazu – und freute sich gemeinsam auf Weihnachten.

Natürlich erfreuten auch die äußerst stimmungsvoll erleuchteten Buden: Von gebrannten Mandeln und ausgewählten Geschenkideen bis hin zu gedrechselten Gewürzmühlen, handgefertigten Krippen sowie manch edlem Tropfen wurde jede Menge Schönes feilgeboten, das zum Verschenken inspirierte.

In diesem Ambiente ließ es sich leben – und natürlich war am Freitag auch der Nikolaus vor Ort, um mit kleinen Gaben und andächtigen Versen vor allem die kleinen Besucher zu erfreuen und den etwas Größeren viele Erinnerungen an die eigene Kindheit zu schenken.

Im Bürgersaal des Rathauses lud die sehenswerte Krippenausstellung von Heinz Eckert die Besucher zum Staunen ein. Foto: Adrian Brosch

Im Bürgersaal des Rathauses lud zudem die sehenswerte Krippenausstellung von Heinz Eckert zum Staunen ein: Die Detailversessenheit seiner Arbeiten beeindruckte viele Besucher und trug ebenso zum wohltuend adventlich-gediegenen Ambiente bei wie die herzliche Stimmung. Schließlich gibt es viele Weihnachtsmärkte – aber es gibt nur einen Weihnachtsmarkt im Keltendorf.