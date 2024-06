Hardheim. (jam) Verschiedene Berufsfelder kennenlernen und Orientierung für die berufliche Zukunft finden – das soll der "Tag der Berufe" in Hardheim am Donnerstag Jugendlichen aus der Erftalgemeinde und der näheren Umgebung ermöglichen. Unternehmen und Institutionen aus dem öffentlichen Dienst, dem Handel, dem Finanzwesen, dem Handwerk, der Industrie und dem Gesundheitswesen öffnen – in den meisten Fällen – von 9 bis 15 Uhr ihre Pforten für alle Interessierten, die den Betrieb besichtigen möchten. Einige Unternehmen bieten zusätzliche Aktivitäten wie Baggerfahren oder ein Glücksrad mit Preisen.

"Nutzt die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen"

Für Schirmherr Stefan Grimm, den Hardheimer Bürgermeister, ist der "Tag der Berufe" ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Gemeinschaft und Engagement zusammenkommen, um jungen Menschen eine wertvolle Orientierung für ihre berufliche Zukunft zu bieten. Er ist überzeugt: "Hardheim zeichnet sich durch eine beeindruckende Vielfalt an Unternehmen und Institutionen aus, die mit ihrem Einsatz und ihrer Expertise dazu beitragen, unsere Region stark und zukunftsfähig zu machen."

Sein Appell an die Jugendlichen lautet, die einmalige Gelegenheit zu nutzen, hinter die Kulissen zahlreicher Betriebe zu schauen und die unterschiedlichen Berufsfelder hautnah zu erleben. "Nutzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, praktische Erfahrungen zu sammeln und wertvolle Kontakte zu knüpfen", ist sein Rat. Grimms Dank gilt allen, die diesen "Tag der Berufe" ermöglichen: "Ihr Einsatz ist von unschätzbarem Wert für die Berufsorientierung unserer Jugend und für die wirtschaftliche Stärke unserer Region."

Die teilnehmenden Unternehmen und Institutionen decken eine breite Palette von Branchen ab.

Einblicke gewährt unter anderem die Bundeswehr. Foto: Janek Mayer

> Öffentlicher Dienst: Die Bundeswehr präsentiert sich auf dem Kurt-Schmider-Platz und die Gemeinde Hardheim im Rathaus. Der Hardheimer Kindergarten bietet von 9 bis 13 Uhr in der Jahnstraße 2 Einblicke in den Erziehungsalltag. Die IHK Rhein-Neckar stellt sich ebenso beim Unternehmen Eirich in der Walldürner Straße 50 vor wie die Initiative Fachkräftesicherung im Neckar-Odenwald-Kreis (jobNOK), die Justizvollzugsanstalt Adelsheim und die Polizei Baden-Württemberg.

> Handel und Dienstleistungen: Rund um den Kurt-Schmider-Platz in der Würzburger Straße öffnen die Geschäfte Schuh Berberich, Salon Conny / Friseur MyHair und Optik Barth ihre Pforten für interessierte Jugendliche. Nicht weit entfernt in der Wertheimer Straße 7 nimmt Uhren-Optik-Gärtner am "Tag der Berufe" teil. Im Norden Hardheims am Rewe-Markt präsentiert sich die ZG Raiffeisen.

> Autohäuser: Hardheims drei große Autohäuser beteiligen sich natürlich ebenfalls und geben unter anderem Einblicke in die Arbeit in der Werkstatt, in die E-Mobilität und in Fahrerassistenzsysteme. Das Autohaus Gärtner befindet sich in der Würzburger Straße 54, das Autohaus Richter in der Wertheimer Straße 76 und das Autohaus Günther (nur von 9 bis 13 Uhr geöffnet) in der Walldürner Straße 29.

Bei der Sparkasse können junge Menschen einen Einblick in das Finanzwesen bekommen. Foto: Janek Mayer

> Finanzwesen: Die Sparkasse Tauberfranken und die Volksbank Franken präsentieren ihre Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten: die Volksbank von 9 bis 12 Uhr in der Wertheimer Straße 2, die Sparkasse von 9 bis 15 Uhr in der Bürgermeister-Henn-Straße 1.

> Handwerk: In der Kerngemeinde zeigen verschiedene Handwerksbetriebe wie die Firma Helmut Link (Gustav-Eirich-Straße 1), Hollerbach-Bau (Hans-Scheibel-Straße 4; von 8 bis 13 Uhr), die Steinemühle (Doggenbrunnen 31), Orgelbau Vleugels (Rote Au 43), Spedition Hein (Ignaz-Schwinn Straße 3) und die Bäckerei Gärtnersmühle (Würzburger Str. 22) ihre Werkstätten und Produkte. In Gerichtstetten öffnen Schornsteinfegermeister Arnold Fischer (Am Steinig 9; von 8 bis 12 Uhr), Eckert Bauteam (Lagerweg 22; von 9 bis 13 Uhr) und der Malerbetrieb Alex Deissler (Gerichtstetter Straße 17) ihre Pforten. In Schweinberg nehmen Göbes Türenfertigung (Neuer Weg 17; von 7 bis 12 Uhr) und die Schreinerei Innenausbau Weidinger (Zur Kreuzstraße 2) am "Tag der Berufe" teil.

> Industrie: Die federführende Maschinenfabrik Gustav Eirich in der Walldürner Straße 50 gibt am Freitag Einblicke ihre gewerblichen und kaufmännischen Berufe. Grammer stellt sich in der Industriestraße 9 vor. Direkt daneben nimmt MDT Gesellschaft für Sonnenschutzsysteme teil. Zudem präsentieren sich Schölch Stahl- und Metallbau (Am Mühlgraben 9) und Universalprojekt Laden- und Innenausbau (Wielandstraße 5).

Auch der Krankenhausverband nimmt am „Tag der Berufe“ teil. Foto: Janek Mayer

> Gesundheitswesen: Der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn (Wertheimer Straße 95) will gute Argumente liefern, im Bereich Pflege in eine Ausbildung zu starten. Dort informieren außerdem die DRK-Rettungswache über ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rettungsdienst bzw. beim Krankentransport sowie Physio Adamski. Ebenso vertreten sind der Ambulante Pflegedienst Hand in Hand (Mühlweg 19), die Apotheke an der Post (Bürgermeister-Henn-Straße 3; von 14 bis 17.30 Uhr), das ASB-Seniorenzentrum (Bürgermeister-Henn-Straße 2) und das Pflegeheim Baulandhaus (Badische Landsiedlung 9; von 9 bis 13 Uhr).