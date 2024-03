Hardheim. (jam) Vom 15. bis zum 17. März erstrahlt Hardheim in festlichem Glanz, denn der Josefsmarkt als traditionelles Frühlingsfest hält ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Gemeinde bereit. Von unterhaltsamen kulturellen Veranstaltungen bis hin zu spannenden Spielen und kulinarischen Genüssen bietet das Festwochenende für jeden etwas.

"Das Programm für 2024 kann sich wahrlich sehen lassen", freut sich Bürgermeister Stefan Grimm. Sein Dank gilt einer Arbeitsgruppe aus engagierten Bürgern sowie Vertretern aus dem örtlichen Einzelhandel (BdS) und des Gemeinderats, die den Markt geplant und organisiert hat. Gästen empfiehlt er den Auftakt am Freitag mit Musik und Lyrik von "unter WEGs" im Pfarrheim. An alle Jugendlichen richtet sich die Lehrstellenbörse im Schulzentrum am Samstag.

Dazu betont Grimm: "Was Ihr aus Eurem Leben macht ist Eure Entscheidung!" Als weitere Höhepunkte nennt er die BdS-Erlebnistour "Rund um das Schloss", das "Sing-Café" im Alten Kindergarten, die Markteröffnung mit historischem Spektakel, die Winterverbrennung für Kinder, die Einweihung der "Trauerthek", den Krämermarkt, gleich zwei "historische Karussells", eine Spiele-Rallye und natürlich den verkaufsoffenen Sonntag.

Das Programm im Detail

> Freitag, 15. März: "unterWEGs” – das sind Ann-Kathrin Schneider und Edi Farrenkopf – bietet ab 19 Uhr einen unterhaltsamen Abend mit Musik und Lyrik im Hardheimer Pfarrheim.

> Samstag, 16. März: Bei der Lehrstellenbörse stellen sich von 10 bis 13 Uhr Betriebe und Institutionen der Region in der Aula der Walter-Hohmann-Schule vor und informieren über das Thema Ausbildung. Die BdS-Erlebnistour führt "Rund um das Schloss". Treffpunkt ist um 14 Uhr an der evangelischen Kirche in der Jahnstraße. Das "Sing-Café" ist ab 14.30 Uhr im Alten Kindergarten geöffnet. Der Gesangverein "Liederkranz" bietet dort ein musikalisches Begleitkonzept, so dass Besucher Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke in klangvoller Atmosphäre genießen können.

> Sonntag, 17. März: Eine heilige Messe zum Patrozinium der Josefskapelle beginnt um 10.30 Uhr – bei schönem Wetter unter freiem Himmel direkt an der Josefskapelle, bei schlechtem Wetter in der Kirche St. Alban. > Für das leibliche Wohl ist von 11 bis 18 Uhr auf dem ganzen Festgelände gesorgt. Es gibt ein vielfältiges Angebot mit Kaffee, Kuchen, Waffeln, Chicken Nuggets, Schnitzelbrötchen, Kroketten mit Tsatsiki, Gulaschsuppe, Bratwurst, Pommes, Crêpes, Vesper, Hausmacher, Grünkernküchle, Spiralkartoffeln sowie diverse Kaltgetränke.

Anbieter sind die DLRG, der Gesangverein "Liederkranz", die IG Mühlenradweg Erftal, der Hofladen Mohr, die Kolpingsfamilie, der Bürgerverein Gerichtstetten, der Imbiss am Pavillon, die FG "Hordemer Wölf", die Nachbarschaftshilfe und das Krankenhaus.

Auf dem Krämermarkt stellen von 11 bis 18 Uhr mehr als 35 teilnehmende Geschäfte, Vereine, Selbsterzeuger und Marktstandbetreiber regionale, saisonale und selbsterzeugte Waren sowie Textilien, Accessoires, Leckereien und Alltagswaren aus. Im Rahmen einer Autoschau präsentieren die Hardheimer Autohäuser von 11 bis 18 Uhr auf dem Festgelände ihre aktuellen Modelle. Das historische Marktspektakel beginnt um 11.45 Uhr auf dem Schlossplatz mit dem Laienspiel von der Verleihung des Marktrechts unter der Leitung der Kolpingsfamilie.

Die offizielle Markteröffnung übernehmen Bürgermeister Stefan Grimm und der BdS-Vorsitzende Elmar Günther. Im Anschluss gibt es Freigetränke – solange der Vorrat reicht. Eine Spielerallye verbindet von 13 bis 16.45 Uhr Geschicklichkeitsspiele unterschiedlichster Art für die ganze Familie. Unter allen Teilnehmern werden drei Preise verlost: ein Familienausflug in den Freizeitpark Tripsdrill, ein 50-Euro- sowie ein 30-Euro-BdS-Einkaufsgutschein. Die Sieger der Spielerallye werden um 17 Uhr auf dem Schlossplatz am Stand der IG Mühlenradweg geehrt.

Historische Karussells drehen sich von 13 bis 17 Uhr auf dem Schlossplatz und auf dem Bürgermeister-Schmider-Platz am Erfapark. Beim verkaufsoffenen Sonntag beteiligen sich zahlreiche Hardheimer Geschäfte von 13 bis 18 Uhr mit eigenen Aktionen. Das Eirich-Mixeum hat von 13 bis 16 Uhr geöffnet, das Lesecafé "7 Gramm" in der Gemeindebücherei von 12 bis 17 Uhr.

Für die Winterverbrennung treffen sich alle Teilnehmer um 14 Uhr im Schulhof der Walter-Hohmann-Schule. Die Musikkapelle Bretzingen begleitet die anschließende Prozession. Die "Trauerthek” in der Katholischen Öffentlichen Bücherei im Pfarrheim wird um 15 Uhr eingeweiht. Am Markttag gelten dort erweiterte Öffnungszeiten von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr.

Straßensperrungen zum Josefsmarkt

Für den Josefsmarkt und den Rückkehrerappell der Bundeswehr, der am Donnerstag, 21. März, stattfindet, muss die Gemeinde einige Straßen und Plätze für den Fahrzeugverkehr sperren. Der Schlossplatz ist ab Mittwoch, 13. März, bis einschließlich Freitag, 22. März, wegen Auf- bzw. Abbauarbeiten der verschiedenen Veranstaltungen gesperrt.

Der Kirchplatz ist jeweils am Samstag, 16., und Sonntag, 17. März, sowie am Donnerstag, 21. März, komplett gesperrt. In der zwölften Kalenderwoche vom 19. bis 25. März sollten Anwohner und Verkehrsteilnehmer mit vermehrtem Fahrzeugaufkommen der Bundeswehr in der Schloß- und Jahnstraße, der Schulstraße sowie in der Burggasse rechnen.

Die Zufahrten zum Kirch- und Schlossplatz werden am Donnerstag, 21. März, ab 16 Uhr gesperrt. Der Parkplatz "Würzburger Straße" ist am Samstag, 16. März, ab 18 Uhr und am Sonntag, 17. März, komplett gesperrt. "Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt", warnt die Gemeindeverwaltung.