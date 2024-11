Von Ingrid Eirich-Schaab

Hardheim. "Das Hardheimer Krankenhaus geht neue Wege, und der Förderverein geht mit", signalisierte Vorstandssprecherin Brigitte Scheuermann in der Mitgliederversammlung am Sonntag in der Aula der Schule. Denn: "Unser Haus hat Zukunft", ist der Vorstand überzeugt. Und so sendete der Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus" auch gleich ein