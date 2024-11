Hardheim. (adb) Am heutigen Samstag enden über 70 Jahre Geschäftstradition in der Bürgermeister-Henn-Straße: Wo früher die Familie Seufert und später Irmgard Schubotz ein breites Sortiment an Schreib- und Papierwaren verkauft hatten, eröffnete Xenia Hohlov im Februar 2017 ihr Geschäft namens "Fotostudio Xana – Schreibwaren und Fotoleistungen". Sie wird sich neuen Herausforderungen widmen und Hardheim verlassen. Zahlreiche Stammkunden nutzten in den letzten Tagen die Gelegenheit zu Abschied und Dank. Ab Montag führt Ludmila Lapschin das bewährte Waren- und Serviceangebot unter dem Namen "Mila Schreibwarengeschäft – Bürobedarf – Geschenke" in der Würzburger Straße 15 fort.

