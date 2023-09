Hardheim-Bretzingen. (pm) Das "Kleine Oktoberfest im Erftal" geht in die 45. Runde. Die Eröffnung ist am Freitag, 6. Oktober, mit einem Auftritt der "Frankenräuber". Die Party- und Stimmungsband ist auf vielen großen und kleinen Volksfesten zuhause. Ob auf dem Cannstatter Wasen, dem Nürnberger Volksfest oder dem Bremer Freimarkt – die "Frankenräuber" bringen überall eine besondere Stimmung mit, bei der Jung und Alt gemeinsam feiern.

Am Samstag, 7. Oktober, geht es um 15.30 Uhr los. Ab 16 Uhr gibt es Fußballspiele der E- und B-Jugend. Danach erfolgt traditionell um 16.30 Uhr der Bieranstich. Abends heizen dann die "Troglauer" mit ihrer "Heavy Volxmusik" ordentlich ein. Seit ihrem ersten Auftritt im Jahr 2012 gehören die "Troglauer" zum festen Bestandteil des Festes. Sie garantieren gute Laune und das unvergleichliche "Oktoberfestgefühl", das von Besuchern im Dirndl und in Lederhosen ausgiebig zelebriert wird.

Erfahrungsgemäß wird es an der Abendkasse, wenn überhaupt, nur eine begrenzte Anzahl an Eintrittskarten geben. Über Facebook und Instagram wird am Freitag und Samstag bekannt gegeben, ob noch Karten verfügbar sind. Wer den Shuttlebus nutzt, kann in Kombination mit der Busfahrt immer noch Eintrittskarten für die "Troglauer" oder "Frankenräuber" erwerben.

Am Samstagabend geht die Party mit DJ "Crazy" weiter. Der Sonntag steht im Zeichen des Frühschoppens und des Mittagessens, begleitet von der Musikkapelle Bretzingen. Nach dem Fußballspiel spielt die Musikkapelle Dienstadt zum Tanz auf. Der Montag bringt den Mittagstisch für Betriebe, den Altennachmittag und den Kindernachmittag. Die "Heddebörmer Musikanten" runden schließlich das 45. Bockbierfest musikalisch ab. Alle Details zum Programm und zum Kartenvorverkauf gibt es unter www.bretzinger-bockbierfest.de. Vorverkaufsstellen für die Veranstaltungen am Freitag und Samstag sind auch Baustoffe Haas in Bretzingen und die Firma Wohnfitz in Walldürn (bis 30. September).