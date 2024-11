Hardheim. (hs) Wenige Wochen nach seinem 90. Geburtstag ist Bernhard Löffler gestorben. Mit ihm verliert Hardheim einen engagierten Mitbürger, einen "Anpacker", wo immer man ihn brauchte und der auch sah, wo Handeln notwendig war.

Geboren am 30. September 1934 in Erfeld erlernte Löffler 1952 den Beruf des Maschinenschlossers bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich. Am 20. November 1959