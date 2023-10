Hardheim. (adb) "Was man selbst nicht mehr benötigt, kann sicher einen anderen noch erfreuen", sagt Helmut Brünner. Der Wahl-Hardheimer versteht sich als Verfechter von Nachhaltigkeit und menschlichen Austausch. Beide Elemente treffen beim Aktionstag "nachhaltig – natürlich – gut" aufeinander, der am Samstag, 7. Oktober, in ganz Hardheim stattfindet: An verschiedenen Orten der Erftalgemeinde gibt es dazu diverse Projekte rund um nachhaltige und soziale Werte.

"Hier präsentieren sich die Pflanzen- und Samentauschbörse gemeinsam mit der Türöffner-Initiative Hardheim wie schon im Mai bei der weißen Bank am Kreuzberg, der Hofflohmarkt erweitert durch lokale Angebote von Hof Heilig im Hof der Gärtnersmühle, der Kleiderflohmarkt und Trödelmarkt beim Bahnhof 1910 und andere Aktive", fasst Brünner zusammen.

Als begeisterter Hobbygärtner hat er bereits im Frühjahr die erste derartige Börse ausgerufen, die ein Erfolg war. Nun sieht er den Herbst als einen weiteren idealen Zeitpunkt: "Die letzten Arbeiten im Garten stehen an. Einiges muss noch geerntet und eingewintert, anderes für das nächste Frühjahr vorbereitet werden. Wer dafür noch Pflänzchen braucht oder welche übrig hat, ist willkommen", betont er.

Im Klartext heißt das: Jeder kann überzählige Pflanzen am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr zum Haus von Helmut Brünner an der weißen Bank am Kreuzberg oberhalb des früheren Lagerhauses bringen. "Es kann gegen andere Pflanzen getauscht werden, die man noch nicht hat – aber wer keine Pflanzen mitbringt, muss trotzdem nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Es gibt sicher wieder genug Auswahl", betont er

Brünner will außerdem den Blick auf Insekten und ihre große Bedeutung für die Natur richten: "Deshalb gibt es eine kleine Auswahl insektenfreundlicher Pflanzen als Zwiebeln zu kaufen. Außerdem haben wir Startertütchen vorbereitet für ein kleines Stück Blühwiese. Sie könnte dann im nächsten Jahr Schmetterlinge und Bienen in den Garten locken", so Brünner.

Außer Pflanzen und einem Büchertisch – gespendet werden sollen "nur Bücher, über die man sich auch selbst freuen und die man gern in die Hand nehmen würde", wie er anmerkt – gibt es neben Kaffee und Kuchen Informationen zur Arbeit des Vereins Dienst am Nächsten und der Türöffner-Initiative Hardheim. Dabei achtet Helmut Brünner auf nachhaltige Werte: "Nicht nur, dass der Kleiderschrank im Laufe der Zeit immer voller wurde, auch sonst gibt es noch eine Menge brauchbare und sinnvolle Dinge, die man nicht einfach wegwerfen sollte oder möchte – so warten Bücher, die man einmal gelesen hat, im Regal darauf, noch einmal in die Hand genommen und gelesen zu werden", merkt er an.

Der menschliche Aspekt ist ihm wichtig: "Hardheim ist eine übersichtliche Gemeinde. Wir sind ein Ort, wir halten zusammen, tun etwas für die Gemeinschaft und halten sie lebendig. Das macht Spaß und kann auch neue Freundschaften bilden!", schildert er.

Der "Bahnhof 1910" mischt ebenfalls mit: Das Café hat geöffnet, im Garten kann sich jeder beim Flohmarkt mit Kleidern für die kommenden Monate eindecken, daneben gibt es Stände mit Flohmarktartikeln. Natürlich gibt es hier auch Kaffee, Kuchen und andere Leckereien. Im Hof der "Gärtnersmühle" findet wieder der Trödelmarkt statt, an dem jeder spontan teilnehmen kann. Dort ist zudem ein Stand des Hofs Heilig aus Gerichtstetten zu finden. Dabei soll der Gedanke des Unverpackt-Ladens im Kleinen umgesetzt werden.

Wer Kartoffeln, Pilze und Ähnliches regional und frisch einkaufen möchte, ist willkommen, eigene Behälter mitzubringen und so umweltschonend auf Plastikverpackung zu verzichten. "Es gibt noch mehr zu sehen, noch mehr zu erleben", lässt Helmut Brünner wissen. "Wir alle werden neue Erfahrungen machen, neue Gesichter treffen, zwangloses Miteinander genießen und Hardheim neu kennen lernen!"

Für die Zukunft ist geplant, den Aktionstag zweimal pro Jahr auszurichten: einmal in der ersten Maiwoche, dann in der ersten Oktoberwoche. Im Sinne der Vernetzung und des Miteinanders können sich Vereine beteiligen – und Aktionen wie ein "Hausflohmarkt" in ganz Hardheim seien "gut denkbar", so Brünner abschließend.

Info: Informationen gibt es bei Helmut Brünner unter Tel. 06282/2295758, per E-Mail (hbruenner@freenet.de) und auf Instagram (Tuerhardheim).