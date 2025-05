Hardheim-Erfeld. (jam) Anwohner des südlichen Teils der Erfelder Straße mussten am Dienstag zeitweise ohne Wasser auskommen. Wie die Gemeinde Hardheim mitteilt, haben Bauarbeiter bei einer Maßnahme an der Ortsdurchfahrt "die Wasserleitung erwischt".

Der Wasserrohrbruch führte dazu, dass es kein Wasser mehr in der Erfelder Straße ab der Kreuzung in die Bürgermeister-Stumpf-Straße bis zum Ortsausgang nach Gerichtstetten gab. "Die Reparaturarbeiten sollten heute noch beendet werden", hieß es am Dienstag.