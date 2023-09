Hardheim. (jam) "Die formalen Themen sind erledigt – jetzt wollen wir die Bagger rollen sehen." In Sachen Erfapark spielte Bürgermeister Stefan Grimm den Ball am Montag dem Investor Schoofs Immobilien zu, der den in die Jahre gekommenen Erfapark modernisieren und um ein neues kommerzielles Zentrum – einen Rewe-Markt mit rund 1750 Quadratmetern Verkaufsfläche – erweitern möchte.

Zuvor