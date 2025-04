Hardheim. (adb) Es gibt Autos – und es gibt Legenden auf Rädern. Eine solche ist ohne Frage der Mitsubishi Lancer Evolution VII: Zahlreiche Rennsporterfolge, die Filmreihe "Fast & Furious" und der JDM-Kult um japanische Sportwagen ließen ihn zum fahrenden Mythos werden. Das Auto spielt im Leben der 20-jährigen Hardheimerin Hannah Richter eine große Rolle: Die Kfz-Mechatronikerin hat ihren Evo in rund 14 Monaten von Grund auf restauriert. Dazu zerlegte sie das Auto in alle Einzelteile und baute es komplett neu auf. Nun ist er bereit für die große Reise. Als "Flower of Life"-Evo geht der sportliche Japaner am Samstag auf Tour nach England – ein Roadtrip mit besonderer Bedeutung, den die optisch einzigartige Gestaltung der Lackierung und Folierung unterstreicht: Das Auto ist ein fahrendes Kunstwerk, inspiriert von der "Blume des Lebens".

Seine Besitzerin wünscht sich, dass der Mitsubishi alle erfreut, die ihn zu Gesicht bekommen: "Er gehört nicht in die Garage, sondern auf die Straße", erklärt Hannah Richter im RNZ-Gespräch. In der Tat stand der Wagen 15 Jahre lang in England, nachdem die Polizei ihn sichergestellt hatte ... bis Hannah Richter ihn in Polen aufspürte. Über Bekannte konnte sie ihn besichtigen und erstehen, ehe es für das Fahrzeug nach Hardheim ging – wo er wie eine schöne Blume aufblühte

"Jede Schraube, jede Leitung, ja jede Karosseriekante ging durch meine Hände", beschreibt Richter. Was andere als Lehrprojekt gesehen haben, wurde für sie zu einem Herzensprojekt. "Mein Evo ist kein klassisches Tuningprojekt: Er ist ein Evo mit Charakter, Geschichte und Haltung. Mit dem Design der ’Blume des Lebens’ verbindet er Technik und Ästhetik mit klaren Linien, gezielten Akzenten und viel Persönlichkeit", betont die Kfz-Mechatronikerin, der ihre Begeisterung für Autos in die Wiege gelegt wurde.

Als Tochter von Simone Richter und Dieter Geiger-Richter – die ihr bei der Restauration immer wieder hilfreich zur Seite standen – sowie Enkelin des unvergessenen Horst Richter (†) kam sie seit frühester Kindheit mit Autos in Berührung, insbesondere mit den "drei Diamanten" im Kühlergrill: Denn dafür steht der Name Mitsubishi in der japanischen Sprache.

Ein wahrer Diamant – oder eine edle Blume – wurde dahingehend ihr Evo: Sein schwarzer Lack wird von einer eleganten wie faszinierenden Orange-Kontrastierung flankiert. Das passt in mehrfacher Hinsicht zu dem kraftvollen Sportler: Orange steht für Vitalität, Energie und Dynamik – und die "Blume des Lebens" steht als ein uraltes Symbol der Heiligen Geometrie für Unendlichkeit und totale Harmonie: "Linien und geometrische Formen in Carbon und Kupfer-Orange über tiefdunklem Lack erinnern an Energiefelder, die sich über die Karosserie legen", erklärt Hannah Richter stolz.

Jetzt macht sie sich auf, mit ihrem Evo die Welt zu entdecken: Der zehntägige Roadtrip nach Cornwall wird nicht der letzte sein, ganz im Gegenteil. Um seine Einzigartigkeit und den für sie emotional bedeutsamen Charakter aller Ausflüge zu unterstreichen, ließ sich die junge Hardheimerin eine ganz besondere Aktion einfallen: "Auf meinem Auto ist die ,Blume des Lebens‘ mit einem QR-Code verbunden, der direkt auf meine Homepage führt. Wer den Evo fotografiert, postet ein Foto oder eine Story auf Instagram und dokumentiert damit, wo der Evo überall unterwegs war. So wird jede Reise begleitet, die mein Evo und ich gemeinsam antreten!", erklärt sie abschließend und dreht den Zündschlüssel um. Die RNZ wünscht viele spannende Momente und allzeit gute Fahrt, zumal Hannah Richter bald auf Rallye-Strecken anzutreffen sein wird: als Beifahrerin im Peugeot 206 des Rallye-Fahrers Fabian Zeller als Freelancerin des Serviceteams von Gassner Motorsport.

Liebe Hannah, du hast dem Mitsubishi Lancer Evo VII ein völlig neues Gesicht gegeben. Was war die Idee hinter dem Design?

Die Inspiration kam aus der Geometrie der "Blume des Lebens". Dieses Symbol steht für Harmonie, Energiefluss und Gleichgewicht – Eigenschaften, die ich mit der kraftvollen Präsenz des Evo verbinden wollte. Für mich war klar: Das Design soll nicht nur auffallen, sondern eine tiefere Botschaft transportieren.

Wie lief der kreative Prozess ab – von der ersten Idee bis zum fertigen Fahrzeug?

Alles begann mit einer Skizze. Ich habe viel mit Formen und Proportionen experimentiert, um die Symmetrie des Musters optimal an die Karosserie anzupassen. Vom ersten Entwurf bis zur vollständigen Umsetzung hat es rund sechs Wochen gedauert, wobei die Idee schon von Anfang an in meinem Kopf gereift ist. Besonders wichtig war mir, dass sich das Design fließend über das gesamte Fahrzeug legt – ohne Brüche, ohne Kompromisse.

Gab es besondere Herausforderungen?

Definitiv. Die geometrische Genauigkeit des Musters war eine echte Herausforderung – insbesondere an den Übergängen zwischen den Fahrzeugteilen. Selbst kleinste Abweichungen wären sofort ins Auge gefallen. Wir haben viel getestet, angepasst und perfektioniert, bevor die finale Folierung starten konnte. Deshalb meinen großen Respekt und Dank an den Folierer, der meine Idee zu 100 Prozent umgesetzt hat!

Was bedeutet dir dieses Projekt persönlich?

Sehr viel. Dieses Auto ist mehr als nur ein Showcar – es steht für Kreativität, Präzision und Handwerkskunst. Für mich war es ein Herzensprojekt. Und natürlich freue ich mich riesig, dass es jetzt auf den Straßen unterwegs ist und hoffentlich viele Menschen begeistert.

Ist das der Startschuss für weitere Fahrzeuge mit solch außergewöhnlichen Designs?

Das bleibt offen. Ich denke, dieses Projekt hat gezeigt, was möglich ist, wenn Design und Technik Hand in Hand gehen. Ob es eine Serie geben wird? Vielleicht. Aber wenn, dann bleibt jedes Fahrzeug ein Einzelstück – individuell, einzigartig, mit Charakter!

Info: www.floweroflifeevo.com