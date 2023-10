Buchen. (ahn) Wenn in der anbrechenden Dunkelheit Hexen, Gespenster, Skelette oder Monster durch die Buchener Innenstadt laufen, findet der "Halloween"-Lauf des TSV Buchen statt. In diesem Jahr steigt das beliebte Lauf-Spektakel bereits zum 13. Mal – und zwar am Dienstag, 31. Oktober, ab 17 Uhr. Eine Kostümierung ist indes kein Muss, denn das eigentliche Ziel des "Halloween"-Laufes ist, dass "wir die Leute zum Laufen animieren wollen", wie die Organisatoren vom TSV um Kurt Bonaszewski, Bernhard Linsler und Manfred Röckel im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung betonen.

Also gilt für die erwarteten rund 300 Teilnehmer jeder Altersstufe: "Dabei sein ist alles". Doch natürlich gibt es für die ambitionierten Läufer auch eine Belohnung: Urkunden, Pokale und Sachpreise warten auf die Bestplatzierten. Und für alle Kinder gibt es neben einer Finisher-Medaille noch etwas Süßes dazu. Die Siegerehrungen finden jeweils nach den einzelnen Läufen statt. Und wer seine Stärken weniger im Laufen, sondern im Kreativbereich hat, kann ebenfalls auf einen Preis hoffen. Denn auch dieses Jahr werden die schönsten Laufkostüme prämiert.

Doch vor den Preisen steht erst einmal das Laufen: Gestartet wird wie gewohnt am Alten Rathaus. Der weitere Streckenverlauf ist aufgrund der Baustelle am Lohplatz wie im letzten Jahr geändert – ein Konzept, das sich auch für die Zukunft bewährt hat, sind sich die Organisatoren einig. Konkret führt die 1,1 Kilometer lange Stadtrunde vom Alten Rathaus über die Pfarrgasse und Haagstraße in die Kellereistraße. Weiter geht es neben der Schüttstraße über die Amts- und Hochstadtstraße zur Wilhelmstraße und schließlich vom Stadtturm wieder an das Alte Rathaus.

Hintergrund > Bambinilauf: ab 17.10 Uhr, 600 Meter Bambinirunde > Walking: ab 17.10 Uhr parallel zum Bambinilauf, drei Stadtrunden auf Zeit, bis maximal 17.55 Uhr > Schülerläufe: ab 17.25 Uhr, eine, zwei oder drei Stadtrunden > Hauptlauf: ab 18 Uhr, 9 [+] Lesen Sie mehr > Bambinilauf: ab 17.10 Uhr, 600 Meter Bambinirunde > Walking: ab 17.10 Uhr parallel zum Bambinilauf, drei Stadtrunden auf Zeit, bis maximal 17.55 Uhr > Schülerläufe: ab 17.25 Uhr, eine, zwei oder drei Stadtrunden > Hauptlauf: ab 18 Uhr, 9 Stadtrunden, Einzelwertung in Altersklassen > Jedermann-Lauf: ab 18.02 Uhr, fünf Stadtrunden, Einzel- und Teamwertung (die besten drei Ergebnisse eines Teams fließen in die Bewertung); für die Teamwertung ist bei der Anmeldung darauf zu achten, dass sich jedes Teammitglied mit dem gleichen Teamnamen anmeldet, da ansonsten das System die Läufer nicht ihren Teams zuordnen kann. [-] Weniger anzeigen

Dieser Verlauf der Stadtrunde gilt für folgende Gruppen: für das Walking, für die Schülerläufe, den Hauptlauf sowie den Jedermann-Lauf. Für die Bambini gibt es eine abgespeckte Runde, die lediglich 600 Meter lang ist.

Wer am "Halloween"-Lauf mitmachen möchte, kann sich im Vorfeld – bis 24 Uhr am Vortag des Laufes – über ein entsprechendes Portal anmelden. Dieses findet man auf der Homepage des TSV. Die Organisatoren appellieren, nach Möglichkeit dieses Anmeldesystem zu nutzen. Zwar kann man sich noch bis eine Stunde vor den Läufen vor Ort anmelden, allerdings ist dies mit einem hohen Aufwand für die Veranstalter verbunden – weshalb Zusatzkosten in Höhe von 4 Euro erhoben werden. Diese kommen dann auf die Startgebühren drauf, diese liegen zwischen 2 und 8 Euro.

Wer nach dem Laufen seinen Hunger und Durst stillen möchte, für die bieten die Apotheke am Musterplatz, die Sonnen-Apotheke sowie die Stadt-Apotheke am Bild alkoholfreien Punsch an. Außerdem sorgt der TSV für Würstchen und Getränke. Die Geschäfte haben allerdings keine verlängerten Öffnungszeiten, sie schließen regulär.

Damit solch ein Event reibungslos über die Bühne geht, braucht es viele Helfer. Und die kommen aus den TSV-Sparten Handball, Basketball und Leichtathletik. Ihnen dankten die Organisatoren für ihr Engagement ebenso wie den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Buchen für die Absperrung der Strecke und Bürgermeister Roland Burger, unter dessen Schirmherrschaft der "Halloween"-Lauf steht.

In einem Grußwort dankt der Bürgermeister im Gegenzug den Organisatoren, "die den reibungslosen Ablauf garantieren". Außerdem ruft er alle "Läuferinnen und Läufer, die nicht der Gedanke an Rekorde eint, sondern einfach die Freude an der Bewegung – und das schöne Gefühl, damit Körper und Geist etwas Gutes zu tun", dazu auf, am "Halloween"-Lauf teilzunehmen. Denn: "Wie langsam du auch läufst – du schlägst alle, die zu Hause bleiben!"

Worte des Dankes gab es seitens der Organisatoren vom TSV auch für die Anwohner in der Altstadt, die bereits per Brief davon unterrichtet wurden, dass am Tag des "Halloween"-Laufes die Zufahrt zur Altstadt von 16 bis 19.30 Uhr eingeschränkt ist. "Wir werden diese so schnell wie möglich wieder ermöglichen", versprachen die Organisatoren.

Bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass das Wetter hält. Ein gutes Omen ist, dass es bei den zwölf vorhergegangenen Auflagen des "Halloween"-Laufes noch nie geregnet hat. So kann es auch in diesem Jahr weitergehen, wenn in der anbrechenden Dunkelheit Hexen, Gespenster, Skelette oder Monster durch die Buchener Innenstadt laufen ...

Info: Weitere Infos gibt es unter www.tsv-buchen.de