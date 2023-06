Hainstadt. (pm) Eine überwältigende Resonanz fand der Tag der offenen Tür bei der Firma Scheuermann und Heilig (SH). Zum 66-jährigen Bestehen hatte die Firma zum kurzweiligen Blick hinter die Kulissen eingeladen. Bei bestem Wetter strömten die Besucher in Massen bereits vor offiziellem Beginn in die Firmenhallen. Ob auf eigene Faust oder mit Führung erlebten die Gäste auf über 30.000 Quadratmetern Produktions- und Verwaltungsfläche technische Highlights aus dem neuesten Produktions- und Maschinenprogramm der Firma.

Nach dem Motto "Was wäre die Welt ohne Scheuermann und Heilig" präsentierte fachkundiges Personal Produkte aus der Medizintechnik, aus dem Automotiv- und Elektrotechnikbereich. Ob Insulinpens, Inhalatoren oder Hörgeräte, in allen erdenklichen Alltagsprodukten finden sich Metall- und Kunststoffprodukte von SH. Beeindruckt zeigten sich die Besucher von den hochautomatisierten Fertigungsanlagen, auf welchen die Teile hergestellt und anschließend an Kunden in aller Welt verschickt werden.

Dass die Ausbildung bei SH einen hohen Stellenwert genießt, konnte man in der Ausbildung und im Werkzeugbau erfahren. Auszubildende und Fachkräfte informierten über Ausbildungsmöglichkeiten und über spannende Projekte während ihrer Ausbildungszeit. Schulen, mit denen SH Bildungspartnerschaften unterhält, beteiligten sich mit Ständen.

Technisches Highlight war die Automationszelle im Werkzeugbau mit zwei 5-Achs-Fräsmaschinen, Robotersystem und Mess- und Reinigungsanlage. Am Stand der Mikrostanztechnik konnte man Produkte mit Stanzkonturen kleiner als 0,2 mm bewundern, welche mit einer Geschwindigkeit von 800 Teilen pro Minute gefertigt werden. Ausstellungen von Kooperationen mit der Universität Karlsruhe und Start-up-Unternehmen zeigten Innovationen zum Thema "Fahrerlose Transportsysteme" und "Künstliche Intelligenz in der Bildverarbeitung".

Begeisterung löste der neue Imagefilm aus. In Kinoatmosphäre erlebten die Besucher auf ironische Weise, wie sich eine Welt ohne SH anfühlen würde.

Unter den Armen der großen Christusstatue erlebten die Besucher brasilianisches Feeling unter Palmen. Damit zeigte die Firma enge Verbundenheit mit der Tochterfirma in Brasilien. Die Auszubildenden sorgten für Churrasco, Cocktails und brasilianisches Bier.

Die Zeit aus den Anfängen 1957 konnten die Besucher in einer Maschinenausstellung aus den frühen Jahren erleben. Eine Ausstellung gab Einblicke in die verschiedenen Jahrzehnte der Firma.