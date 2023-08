Hainstadt. (rüb) Still ruht der See, so lautet aktuell das Motto zu den Überlegungen, die Tongrube in Hainstadt als Wasserspeicher zu nutzen. Erst wenn im Herbst die Altlastenkommission getagt habe und die wichtigsten Fragen beantwortet seien, könne man sehen, ob die Ideen überhaupt realisierbar sind, hatte Bürgermeister Roland Burger in der jüngsten Gemeinderatssitzung Ende Juli betont.

Unabhängig davon arbeitet die Bürgerinitiative "Bisam" (BI) weiter an dem Vorhaben und ist bei der Suche nach möglichen Zuschüssen auf ein neu aufgelegtes Förderprogramm des Bundes gestoßen: Über das Programm "Natürlicher Klimaschutz in kommunalen Gebieten im ländlichen Raum" sollen 100 Millionen Euro bis zum Jahr 2028 in entsprechende Projekte fließen.

Laut Arno Scheuermann von der BI sei das Förderprogramm wie geschaffen für das Vorhaben: "Die Bundesregierung hat sich mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) zum Ziel gesetzt, den allgemeinen Zustand der Ökosysteme in Deutschland deutlich zu verbessern, ihre Klimaschutzleistung zu stärken und damit einen dauerhaften Beitrag zum Klimaschutz zu leisten", heißt es in der Ausschreibung. "Zu diesem Zweck sollen Wälder und Auen, Böden und Moore, Meere und Gewässer sowie Grünflächen in der Stadt und auf dem Land stabilisiert, renaturiert und bewahrt werden."

Und weiter: "Mit Mitteln aus dem Klima- und Transformationsfonds sollen ländlich geprägte Kommunen für die Umsetzung von Maßnahmen auf dem Gebiet des natürlichen Klimaschutzes gewonnen werden." Gefördert werden Projekte, die einen positiven Beitrag für den Klimaschutz und den Erhalt oder die Stärkung der biologischen Vielfalt leisten und die Lebensqualität in Landkreisen, Städten und Gemeinden erhöhen. Förderfähig sind unter anderem Maßnahmen zum Wasserrückhalt in der Landschaft und zur Renaturierung von Fließ- und Stillgewässern. Die Obergrenze der Förderquote beträgt im Regelfall 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.