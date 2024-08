Von Alissa de Robillard

Eberbach. Was tun bei einer Verletzung mitten auf dem Festgelände oder bei einem Streit, der eskaliert? Was tun, wenn das Kind in der Menge verloren geht, wenn es gewickelt werden muss oder im Geldbeutel kein Bargeld zu finden ist? Auf diese und weitere Fragen zum 87. Eberbacher Kuckucksmarkt, der vom 23. bis 27. August auf dem Festgelände in der Au stattfindet, gibt es in dieser Übersicht Antworten. Doch das Wichtigste zuerst:

> Das Deutsche Rote Kreuz Eberbach (DRK) sorgt auf dem Marktgelände für die Erstversorgung bei kleineren und größeren Verletzungen. Zu finden ist die Sanitätsstation direkt am Eingang des Kuckucksmarkts, nahe dem Marktbüro. Beim Versorgungszelt steht außerdem ein Fahrzeug, das im Notfall schnell ins nächste Krankenhaus fährt.

Das DRK ist am Freitag von 17 bis 2 Uhr und von Samstag bis Dienstag jeweils von 11 bis 2 Uhr unter der Nummer 0175/800-2244 erreichbar. Der ärztliche Bereitschaftsdienst kann rund um die Uhr unter der Nummer 116117 angerufen werden. Die DLRG ist am Eingang fünf, beim Steg der Neckarfähre "Frischling" zu finden.

> Um Recht und Ordnung zu gewährleisten, zieht die Polizei mit ihren Kuckucksmarkt-Einsatzkräften in eine Sonderwache im Sportheim des Eberbacher Sport Clubs. Somit sind sie in der Nähe des Festgeländes und können schnell reagieren, wenn es denn nötig wäre. Erreichbar ist die Sonderwache unter den Nummern 06271/87295 (Festnetz) oder 0152/5772-1044 (Mobil).

> Sollte in der Sonderwache niemand das Telefon abnehmen, kann das Polizeirevier Eberbach unter der Nummer 06271/92100 erreicht, oder aber die Notrufnummer 112 gewählt werden.

> Zusätzlich wird ein Security-Service vor Ort sein, der sich unter anderem auch um die Nachtruhe auf dem Marktgelände kümmert. Diese beginnt von Freitag bis Montag um 2 Uhr und am Dienstag bereits um 1 Uhr.

> Für den Fall, dass ein Kind im Getümmel verloren geht, gibt es vonseiten der Stadt Eberbach die "Kinderfinder". Das sind Armbänder, auf denen eine Telefonnummer vermerkt werden kann, damit die Kinder wieder zu ihren Eltern gebracht werden können, sollten sich ihre Wege trennen. Abzuholen gibt es die Armbänder im Marktbüro, am Anfang des Festgeländes.

> Zu den Öffnungszeiten des Freibads kann der der Wickelraum genutzt werden. Auf der Behindertentoilette auf dem Mittelplatz, gegenüber vom Fahrgeschäft "Beach Polyp", besteht eine weitere Möglichkeit, die Kinder zu wickeln und wieder frisch zu machen.

> Zu den Öffnungszeiten des Marktes steht ein Bargeldautomat zur Verfügung. Dieser ist am Haupteingang, nahe dem Marktbüro und dem Sportgelände aufgestellt. Als zusätzliches Angebot und um das Mobilnetz nicht zu überlasten wird auch in diesem Jahr wieder das städtische freie W-LAN auf dem Festgelände verfügbar sein. Außerdem wird für alle, die nicht ohne können, ein Zigarettenautomat aufgestellt.

> Beendet wird der diesjährige Kuckucksmarkt traditionell mit einem Feuerwerk am Dienstag, 27. August, um 22 Uhr. Obwohl viele Feuerwerke in der Region wegen der Ausbreitung der Schweinepest abgesagt werden mussten, findet das "Brillant-Höhenfeuerwerk" statt. "Das Gelände des Kuckucksmarkts liegt außerhalb der Sperrzone I", teilt die Stadtverwaltung mit. "Daher dürfen wir, Stand jetzt, das Feuerwerk durchführen." Es werde jedoch auf die Böllerschüsse zur Eröffnung des Marktes sowie zu Beginn und zum Ende des Feuerwerks verzichtet.