Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Einen Monat dauert es noch. Dann beginnt im Gundelsheimer Terrassenfreibad die Badesaison. Am 1. Mai geht das große Planschen los – und hält dieses Mal bis weit in den September an. Sofern es die Wetterverhältnisse zulassen, stimmte der Gundelsheimer Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Mittwoch einer verlängerten