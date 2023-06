Von Ann-Kathrin Frei

Gundelsheim. Immer wieder beschweren sich Anwohner über den Lärm auf den Straßen. In der Obergriesheimer Straße in der Kernstadt herrscht reger Verkehr. Eine Lösung könnte eine Tempo-30-Zone sein. Zu diesem Schluss kam auch das Ingenieurbüro Zimmerman aus Haßmersheim. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 22. Juni, stellte Uwe Zimmermann die Ergebnisse der Messungen vor. Weitere Untersuchungen werden folgen. Denn das Ergebnis: Der Verkehr auf der Obergriesheimer Straße stellt eine gesundheitskritische Lärmbelastung für die Anwohner dar. Darüber hinaus kritisierte Eberhard Schell in der Bürgerfragestunde das allgemeine Erscheinungsbild der Innenstadt. Peter Matt wollte wissen, warum der Bürgerentscheid zum Steinbruch angelehnt wurde. Auch der Glasfaserausbau wurde bei einigen Bürgern kritisch gesehen.

Zur Berechnung der Lärmbelastung zog das Ingenieurbüro Zimmermann Daten aus dem 2015 heran, die 2019 fortgeschrieben und auf das aktuelle Jahr hochgerechnet wurden. Hierbei ergab sich eine Verkehrsbelastung von 4300 Autos an einem Tag am Ortseingang in der Obergriesheimer Straße. Nach der ersten Kreuzung südlich des Edeka-Marktes lag die Messung bei 4300 Autos in 24 Stunden. "Dabei ergibt sich eine gesundheitskritische Lärmbelastung von 65dB am Tag bzw. 55dB in der Nacht", erklärte Uwe Zimmermann. Diese Werten treten bei elf Gebäuden tagsüber und nachts bei siebzehn Gebäuden auf. "Wobei nachts an drei Gebäuden sogar die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 60dB überschritten wird."

Nach Einschätzung des Gutachters sollte die Obergriesheimer Straße in die nächste Runde der Lärmaktionsplanung der Stadt aufgenommen werden. Dabei sollten die Verkehrsbelastungen aktualisiert und in Richtung Kreisverkehr mit neuen Erhebungen ergänzt werden. "Tempo 30 wäre hier also möglich und bei der Straßenverkehrsbehörde durchsetzbar", so Zimmermann. Bürgermeisterin Heike Schokatz fügte hinzu, dass der Lärm auch bei der Planung zur Sanierung der Straße einfließen soll. Doch bis es so weit sei, "wird Zeit ins Land gehen", erklärte sie.

Apropos Straßen: Eberhard Schell zeigte sich bestürzt über das Erscheinungsbild der Innenstadt. So sehe der obere Teil der Schlossstraße "verwahrlost" aus. "Die Stadt sollte hier handeln", so seine Forderung. Ähnlich sei Eindruck auch in anderen Straßen. Zur Verdeutlichung habe er Bilder gemacht. Schokatz verwies darauf, dass er der Stadt alle Unterlagen zuschicken solle. Die Beantwortung erfolge sowohl persönlich als auch im Mitteilungsblatt der Stadt.

Ein weiterer Dorn im Auge der Bürger ist der Glasfaserausbau. Schell fand klare Worte: "Das ist Pfusch am Bau", ähnlich sahen es auch einige weitere Bürger. Zur Ablehnung des Bürgerentscheids zur Zukunft des Steinbruchs werden die Stadt und die Fraktionen Erklärungen im Mitteilungsblatt veröffentlichen, so Schokatz.