Von Brunhild Wössner

Gundelsheim. Schokolade – für viele ein magisches Wort, eine Versuchung mit höchstem Genuss und zartem Schmelz. Deshalb schnellten in der Deutschmeisterhalle in Gundelsheim auch nahezu alle Hände in die Höhe, als Moderator Jürgen Bluhm fragte: "Wer mag Schokolade?" Aufgeworfen wurde diese Frage anlässlich der Jubiläumsgala von Schell Schokoladen zur