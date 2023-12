Gundelsheim. (cao) Das Polizeipräsidium Heilbronn will den Gundelsheimer Polizeiposten in der Obergriesheimer Straße 5 schließen. Die Einsatzkräfte aus der Deutschordensstadt sollen in Zukunft mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Bad Wimpfen in einem dortigen Neubau zusammenarbeiten. Das geht aus einer Sitzungsvorlage des Gundelsheimer Gemeinderates hervor.

Über den zeitlichen Rahmen und den Grund der Zusammenlegung wollen Polizeipräsident Frank Spitzmüller und Bernhard Mai, Leiter des zuständigen Polizeireviers Neckarsulm, bei der nächsten Sitzung des Gundelsheimer Gemeinderates am morgigen Mittwoch um 19 Uhr im Rathaus informieren. "Damit soll der gemeinsame Posten dauerhaft gesichert und insgesamt leistungsfähiger werden", heißt es dazu nur in der Sitzungsvorlage.

Näheres wird darin nicht erläutert. Auch in der Pressestelle des Heilbronner Polizeipräsidiums wollte man auf RNZ-Anfrage zunächst keine weiteren Informationen preisgeben. Bei Bedarf plane das Polizeipräsidium, nach der Zusammenlegung in Gundelsheim noch Sprechstunden anzubieten.

Im Gundelsheimer Polizeiposten sind aktuell drei Beamte eingesetzt. Es handelt sich um eine Dienststelle, die nicht rund um die Uhr und am Wochenende besetzt ist. In diesen Fällen ist dann das Polizeirevier Neckarsulm zuständig, eine entsprechende Rufumleitung eingerichtet. Inwieweit sich die Anfahrtszeiten aus dem rund acht Kilometer entfernten Bad Wimpfen im Ernstfall verlängern, auch drüber wollen Spitzmüller und Mai in der Sitzung berichten.