Gundelsheim. (cao) 52 Zentimeter hoch, 5,7 Kilogramm schwer, aus Sterlingsilber gefertigt, feuervergoldet und mit mehr als zwei Dutzend Edelsteinen besetzt: Die Siegertrophäe des DFB-Pokals ist ein wahrer Hingucker – und zog am Dienstag mehr als 450 Besucher in die Gundelsheimer Geschäftsstelle der Ergo-Versicherung von Peter Heller. "Das war ein wirklich tolles Spektakel", sagt der Agenturinhaber rückblickend im Gespräch mit der RNZ.

Anfang Februar war der Pokal in Leipzig abgeholt worden, um sich auf eine Tour durch Deutschland zu machen. 17 Städte wurden bzw. werden angefahren. "Weil die Ergo Sponsor des DFB-Pokals ist, hatten wir die Chance, uns für einen Halt zu bewerben und haben dann auch tatsächlich die Zusage bekommen", berichtet Heller einen Tag später voller Freude über das besondere Event.

In einer Vitrine ausgestellt, hatten alle Besucher die Möglichkeit, ein Foto von sich und dem Pokal machen zu lassen. Aber auch weitere Stücke deutscher Fußballgeschichte – unter anderem Trikots und Schuhe von Günter Netzer, Franz Beckenbauer und Wolfgang Overath – wurden präsentiert.

Bereichert wurde die Veranstaltung der Ergo-Versicherung außerdem durch Torwandschießen, kostenlose Grillwürste und Getränke. Neben Bürgermeisterin Heike Schokatz kamen auch zahlreiche Mannschaften von Sportvereinen aus der Region vorbei. "Es waren bestimmt 200 Kinder und Jugendliche hier", schätzt Heller. Wer wollte, konnte sich in eine Liste eintragen lassen, um später noch ein kostenloses Trainingsleibchen per Post zu erhalten, "ganz egal, ob Fußball-, Tennis oder Handballspieler". Ein Tag, der allen Anwesenden sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.