Alle Beteiligten einbinden will das Büro Knecht Ludwigsburg Planungs- und Bauleitungsgesellschaft. Für knapp 30.000 Euro beauftragte der Gemeinderat ein Sanierungsgutachten samt CAD-Planung für die Grundschule. Als Interimslösung sind dort seit August 2021 zwei Klassenzimmer in Containern untergebracht, die zunächst für drei Jahre angemietet worden sind.

Gundelsheim: Was wird aus der Steinbruch-Erweiterung?

Zur Steinbrucherweiterung ist aus dem Landratsamt als Genehmigungsbehörde zu erfahren: "Die notwendigen Unterlagen sind immer noch nicht vollständig vom Antragssteller eingereicht." Mitte April hatte bws-Geschäftsführer Baptist Schneider betont, an den Plänen festhalten zu wollen. Auch über das Nein des Gundelsheimer Gemeinderates zur Verpachtung der städtischen Waldflächen (etwa die Hälfte der zur Erweiterung angedachten Fläche) ist man im Amt für Bauen und Umwelt noch nicht offiziell von der Stadtverwaltung informiert worden. Das wisse man bisher nur aus der Presse.

Dass selbst innerhalb der Fraktionen so manche Meinungen stark auseinanderdriften, machte jüngst der Austritt von Wolfgang Schneiderhan aus der LuB deutlich. Bei der Antragsstellung zur Zukunft des Gundelsheimer Steinbruchs in der März-Sitzung sei er übergangen und nicht informiert worden, erklärte der Gemeinderat gegenüber der RNZ. Das Bestreben seiner Fraktionskollegen habe er erst aus der Sitzungsvorlage erfahren. "Da bin ich lieber parteilos", so Schneiderhan.

Auch die Entscheidungen über zwei Darlehen wurden einstimmig gefasst. Unter der Oberfläche aber brodelt es weiter. Die tiefen Gräben in der Stadt zu versiegeln, die die Bürger untereinander ebenso wie die Fraktion im Gemeinderat spalten, wird eine große Aufgabe in der kommenden Legislaturperiode für Bürgermeisterin Heike Schoktaz werden.

Gundelsheim. Verhältnismäßig ruhig verlief die jüngste Sitzung des Gundelsheimer Gemeinderates. Große Kontroversen blieben in der ersten Sitzung nach der Bürgermeisterwahl aus. Einstimmig beschloss das Gremium eine Variantenuntersuchung zu Sanierungsmöglichkeiten der Grundschule, ebenso eine mehr als 345.000 Euro teure Erneuerung einer Zulaufleitung zur Kläranlage.

Von Caspar Oesterreich

Jetzt soll eine langfristige Lösung für die Unterrichtsräume her, zudem die Sanierung des gesamten Bestandsgebäudes durchgerechnet werden. Mit Blick auf den Ganztagsbetrieb werden außerdem der Bau einer neuen Mensa durchdacht und Möglichkeiten für weitere erforderliche Schulräume erarbeitet.

Billig wird der Ausbau sicher nicht. Bis Ende des Jahres soll das Sanierungsgutachten inklusive Kostenschätzung spätestens vorliegen, damit die Stadt einen Zuschuss über den Ausgleichsstock beantragen kann.

Dringender Handlungsbedarf besteht an der Zulaufleitung zur Biologie der Kläranlage. Das am Bodeneintritt stark korrodierte Rohr läuft laut der Süddeutschen Abwasserreinigungs-Ingenieur GmbH Gefahr, undicht zu werden – im schlimmsten Fall gar zu platzen –, wodurch ungeklärtes Abwasser über die B27 direkt in den Neckar fließen würde.

Von einem folgenden Stillstand der Kläranlage ganz zu schweigen. Um kurzfristig Abhilfe zu schaffen und weitere Schäden zu vermeiden, wurde die Zulaufleitung bereits im Oktober vergangenen Jahres mit einem sogenannten Inliner ausgekleidet. Rund 5000 Euro hat das gekostet.

Die Dauerlösung wird dagegen mit mehr als 345.000 Euro zu Buche schlagen. Der Austausch der Zulaufleitung samt benötigtem Provisorium bis zur Fertigstellung soll noch im Frühjahr ausgeschrieben werden, Ende 2023 bereits abgeschlossen sein.

Einstimmig fielen auch die folgenden zwei Entscheidungen über Darlehensaufnahmen aus. Der Kassenbestand des Eigenbetriebs Wasserversorgung hat sich um rund 146.000 Euro verschlechtert, was größtenteils auf die erheblichen Mehrausgaben an die HNVG zurückzuführen ist.

Dadurch reduzieren sich die Spielräume, bevorzugt liquide Mittel anstelle einer Darlehensaufnahme für die Gegenfinanzierung der Investitionen 2020 einzusetzen, worauf man sich zunächst in den Haushaltsberatungen geeinigt hatte. 160.000 Euro werden nun aus der Kreditermächtigung 2022 in Anspruch genommen.

Im Kernhaushalt verzichtet man dagegen auf eine Darlehensermächtigung in Höhe von 1,1 Mio. Euro. Der sehr guten Liquidität in der Stadtkasse sei Dank.