Höchstberg. (cao/zg) Seit Jahrhunderten steht die Botschaft in großen Lettern auf dem Sockel des historischen Brunnens: "Wer will von diesem Wasser geniesen, der soll auch Maria grüsen." Die Inschrift vom 14. Juli 1787 macht klar, dass sich die Höchstberger nicht nur unter den besonderen Schutz Marias stellen – wie es auch die Wallfahrtskirche St. Maria sowie die Marienstraße in dem Gundelsheimer Stadtteil ausdrücken –, sondern auch dem Brunnen und dessen Wasser eine besondere Bedeutung zumessen. Doch die Zukunft des Denkmals steht im wahrsten Sinne des Wortes auf wackeligen Füßen, der Zahn der Zeit und leider auch Vandalismus haben der Sandsteinskulptur ziemlich zu schaffen gemacht.

"Ohne Wasser kein Leben, ohne den Marienbrunnen und seine Quelle kein Höchstberg", beschreibt Ortsvorsteher Rudi Sprenger die besondere Verbindung vieler Höchstberger zum Marienbrunnen. Denn ohne den Brunnen als Quellfassung gäbe es sie womöglich überhaupt nicht, wäre das Dorf Höchstberg wohl nie entstanden. Von der Ortsgründung (erstmals als "Villa Hechesbur" im Jahr 1305 erwähnt) bis ins 20. Jahrhundert nutzten die Menschen in der Gemeinde diese grundlegende Wasserversorgung, bevor komfortablere Systeme das Schleppen der schweren Wassereimer obsolet machten.

Den Brunnen hielten die Höchstberger trotzdem weiter in Ehren, 1953 und 1977 wurde die Mariensäule renoviert. Da nunmehr wiederum 47 Jahre vergangen sind und an der Stele auch äußerliche Gewalteinwirkungen ihre Spuren hinterlassen haben, war schon im vergangenen Jahr im Ortschaftsrat der Wunsch aufgekommen, diesem Wahrzeichen wieder ein neues Ansehen und eine ansehnliche Ausstrahlung zu geben. Dafür musste Maria aber erst einmal an den Haken: Dieser Tage wurde die Skulptur von der Firma Wachauf aus Eppingen abgebaut und erst einmal vom Ortschaftsrat zwischengelagert.

"Der zeitliche Abstand belegt, dass eine Renovierung dieses historischen Denkmals überfällig ist", macht Sprenger klar und appelliert an alle Höchstberger, zur Erhaltung dieses identitätsstiftenden Wahrzeichens beizutragen. "Ohne unseren nennenswerten Beitrag funktioniert das nicht. Wenn wir genügend Kleingeld zusammenhaben, wird die Verwaltung den Auftrag zur Restauration hoffentlich freigeben", so Sprenger.

Spendenkonto: Kreissparkasse Heilbronn, Iban: DE79.6205.0000.0009 5001 47, Verwendungszweck: Restaurierung der Stele im Marienbrunnen Höchstberg. Adresse und Info darüber, ob die Spende im Gemeinderat veröffentlicht werden darf, bitte angeben.