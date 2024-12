Von Rudolf Landauer

Gundelsheim. Dem Motto für den dreitägigen Weihnachtsmarkt – "Genuss, Kultur und Altstadtflair" – wurde man in Gundelsheim vollauf gerecht. Bereits am Freitag wurden die Hauptakteure des Advents, Nikolaus und Christkind, mit einem Laternenumzug vom Rathaus in die festlich beleuchtete Schloßstraße zum Brunnen und zum Weihnachtsbaum geleitet.

Danach verhalfen die Kinder der städtischen Kindertageseinrichtungen, die nach Markteröffnung durch Bürgermeisterin Heike Schokatz liebevoll den Christbaum am Brunnen schmückten, für schönen Weihnachtsglanz.

Den Adventsauftakt feierte die Deutschordensstadt an drei Tagen mit einem stimmungsvollen Adventsmarkt. Festliche Weihnachtsmusik lieferte in mehreren Auftritten die Bläsergruppe Gundelsheim an Brunnen in der Schloßstraße. Foto: Landauer

Fast kein Durchkommen war danach, die Menschen drängten in die historische Straße, um die Adventsstimmung zu genießen. An den Marktständen konnte selbst Gebasteltes erworben oder allerlei Leckeres gekostet werden.

Ein vielfältiges Kulturangebot ergänzte das Wochenende und reichte von der Schlossführung bis zum Liederzyklus Winterreise von Franz Schubert im Festsaal von Schloss Horneck. Dort gab auch das Karpaten-Orchester Heilbronn "Adventslieder und mehr" zum Besten. Danach erfreute das Bläserklassen-Orchester der Musikschule Unterer Neckar seine Zuhörer.

Nicht fehlen darf die Bläsergruppe Gundelsheim beim Weihnachtsmarkt. Vor dem Christbaum und beim Brunnen spielten die Musiker zum Markt passende Stücke und das bei mehreren Auftritten an drei Tagen: Diese Form von Blasmusik gehört einfach zu Weihnachten, da waren sich viele Zuhörer einig. Am Samstagabend gab der MV Tiefenbach unter dem Motto "Blasmusik im Advent" ein schönes Konzert in der Deutschmeisterhalle.

Auch der Sängerkranz Gundelsheim stellte sich voll auf die Adventszeit ein und intonierte am Sonntag beim Brunnen Weihnachts- und Adventslieder. Auf eine musikalische Adventsreise durch Europa nahmen die Frauenschola Gundelsheim & Friends und Bras Five in der katholischen Nikolauskirche mitten im Weihnachtsmarkt die Zuhörer mit.

Weitere Angebote gab es im Siebenbürgischen Museum im Schloss Horneck, das seine Türen öffnete und im Foyer der Deutschmeisterhalle gab es eine Kunst- und Gemäldeausstellung. Der Verein Kulturetta zeigte eine Ausstellung verstorbener Gundelsheimer Künstler. In der Kirchgasse war der Ausschuss Mission – Entwicklung – Frieden präsent.

Besondere Atmosphäre, kulturelles Begleitprogramm und ein passendes Angebot der Budenbetreiber sorgten zusammen für ein erlebnisreiches Genuss-Wochenende in Gundelsheim. Heribert und Isolde Weinreuther aus dem Odenwald weilten zufällig in der Stadt und meinten: "Das war ein schönes Erlebnis, wir sind begeistert und beeindruckt."