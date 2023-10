Gundelsheim. (cao) Klare Ziele hat sich Bürgermeisterin Heike Schokatz für die kommenden acht Jahre auf die Agenda geschrieben. In ihrer dritten Amtszeit will die Gundelsheimer Rathauschefin vor allem in die Bildung und Betreuung investieren, wie sie am Donnerstagabend bei ihrer Wiedereinsetzungsfeier betonte. Rund 150 Gäste waren dazu ins Rathaus gekommen, neben Ortsvorstehern und Gemeinderäten auch zahlreiche Amtskollegen aus den umliegenden Kommunen.

Lutz Mai, Erster Landesbeamter im Landkreis Heilbronn, nahm die Vereidigung vor und überbrachte Glückwünsche von Landrat Norbert Heuser. Musikalisch begleitet wurde die Feier virtuos von einem Streicher-Trio der Musikschule Unterer Neckar.

Neben dem Ausbau der Bildungs- und Betreuungsangebote nach den Bedürfnissen der Familien brauche es auch bezahlbaren Wohnraum, so Schokatz. In der Kernstadt und den Stadtteilen will sie deshalb "maßvoll Wohnbauflächen ausweisen". Um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen, seien zudem ein Klimaschutzkonzept, eine kommunale Wärmeplanung sowie der Ausbau regenerativer Energien nötig.

Und auch die Stadtverwaltung müsse moderner und effizienter werden, machte die Bürgermeisterin in ihrer Rede deutlich. "Das bedeutet, dass wir in die Digitalisierung investieren und unsere Bürgerinnen und Bürger stärker in Entscheidungsprozesse einbinden werden."

Auf die Corona-Pandemie folgte der Krieg in der Ukraine samt Energiekrise und Flüchtlingswelle: "Gewaltige Herausforderungen", erinnerte Schokatz, "die oft über Nacht zu lösen waren." Aktuell sei gefordert, mit "einer Mischung aus Humanität und Pragmatismus mit Kriegsflüchtlingen und Migranten umzugehen". Dafür brauche es aber auch mehr Unterstützung aus Berlin und der EU.

Oberste Prämisse des Zusammenlebens in der Stadt sei gegenseitiger Respekt – der mittlerweile aber "allzu oft ausbleibt und Anfeindungen, Empörungen und vorschnellen Bewertungen weicht", bedauert Schokatz. "Der Respekt vor der Wissenschaft, vor den Fakten geht verloren – und damit auch die Basis des demokratischen Diskurses." Man müsse den Bürgern zeigen, "dass wir für alle Bevölkerungsgruppen da sind. Sonst spielen die Populisten die Schwachen gegen die Schwachen aus", warnt sie.

Mit "großer Dankbarkeit" nimmt Heike Schokatz das Vertrauen an, dass ihr die Gundelsheimer bei der Wahl im April ausgesprochen haben. "Das Wohl unserer Gemeinschaft liegt mir sehr am Herzen."