Gundelsheim-Böttingen. (cao/pm) Das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn hat für den Gundelsheimer Stadtteil Böttingen ein Abkochgebot für Trinkwasser ausgesprochen. Bei einer routinemäßig entnommenen Probe sei eine mikrobiologische Grenzwertüberschreitung festgestellt worden, teilte die Stadtverwaltung am Dienstagvormittag mit.

Nach Informationen der RNZ handelt es sich dabei um Kolibakterien (Escherichia coli). Die Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) hat derweil damit begonnen, das Wasser sowie das Leitungsnetz mit Chlor zu desinfizieren. Auch der Ortsteil Kochersteinsfeld in Hardthausen am Kocher ist betroffen.

"Mir ist nur bekannt, dass es Verunreinigungen gibt und das Wasser die nächsten zwei Tage abgekocht werden soll", erklärt Böttingens Ortsvorsteher Bertram Brauch auf Presseanfrage. Die Ursache der Verunreinigung sei noch nicht bekannt, ist aus dem Gundelsheimer Rathaus zu erfahren. Mit dem Bekanntwerden der erhöhten Messwerte habe man gemeinsam mit der HNVG sofort reagiert.

Die Bürger seien zunächst über digitale Kanäle (über die Warn-App "Nina") informiert worden. Zudem gingen Ortsvorsteher Brauch und seine Stellvertreter von Haus zu Haus, um die Böttinger auf die Verunreinigung aufmerksam zu machen.

Sofern das kontaminierte Wasser nicht mit offenen Wunden in Berührung kommt und nur zum Duschen/Baden oder die Toilettenspülung genutzt wird, muss es nicht abgekocht werden.

Gesundheitsamt spricht Abkochgebot aus

In allen anderen Fällen – vom Trinken über das Zähneputzen bis hin zum Waschen und Geschirrspülen – wird die Maßnahme jedoch dringend von Stadtverwaltung und dem Gesundheitsamt des Landkreises angeraten.

Kolibakterien finden sich in der Regel im Dickdarm von Menschen und anderen Säugetieren und tragen dort zur Abwehr schädlicher Bakterien und Keime bei. Außerdem sind sie an der Bildung von verschiedenen B-Vitaminen und Vitamin K sowie an der Zersetzung von Proteinen und Kohlenhydraten beteiligt. Während sie als Teil der Darmflora normalerweise keine Beschwerden auslösen, können sie außerhalb des eigenen Verdauungstrakts jedoch gefährlich werden.

Klassische Symptome bei einer Infektion sind häufig wässrige Durchfälle, die mit starken Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen einhergehen. Bei starken Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, denn im schlimmsten Fall droht ein tödliches Nierenversagen oder das sogenannte Hämolytisch-urämische Syndrom. Krankheitsfälle sind bisher in Böttingen nicht bekannt.

Zur Desinfektion des Leitungsnetzes wurde am Hochbehälter in Böttingen eine mobile Chloranlage installiert. Der starke Chlorgeruch, der derzeit im Trinkwasser in dem Stadtteil festgestellt werden kann, ist harmlos, betonen die Verantwortlichen: Die eingeleiteten Chlormengen "bewegen sich im Rahmen der zulässigen Werte der Trinkwasserverordnung", heißt es von der Gundelsheimer Stadtverwaltung.

Ort des Geschehens

Wann mit einer Entwarnung zu rechnen ist, ist derzeit noch unklar. Nach Abschluss der Desinfektions- und Spülmaßnahmen werden zur Erfolgskontrolle noch Nachuntersuchungen vorgenommen.