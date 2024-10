„Jeder Kakao schmeckt anders.“ Diese Erfahrung machten zahlreiche Besucher der Gundelsheimer Schokoladenmanufaktur Schell am Sonntag in Gundelsheim. Zur Feier des 100. Geburtstags erlaubte der Familienbetrieb Einblicke in seine Produktionsstätte. Foto: Peter Lahr