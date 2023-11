Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Wohnraum ist begehrt in Gundelsheim. Kitaplätze sind es ebenso. Deshalb sollte es eigentlich auch schnell gehen mit der Entwicklung des Kühne-Areals (die RNZ berichtete bereits mehrfach), als der Gundelsheimer Gemeinderat Anfang 2021 die Aufstellung des Bebauungsplans "Ehemaliges Konservengelände" im beschleunigten Verfahren auf den Weg brachte. Am Mittwochabend stand das Thema nun abermals auf der Tagesordnung. Aus dem begonnenen verwaltungstechnischen Sprint ist längst ein bürokratischer Hürdenlauf geworden.

Konkret ging es diesmal um Fledermäuse, außerdem um den Schutz bei Starkregen, Hochwasser und gegen Lärm. Denn aus den Anmerkungen der zweiten Offenlage (Ende 2021 wurde der Vorentwurf der Öffentlichkeit und den Behörden präsentiert, Anfang 2023 dann der Planentwurf) haben sich abermals Anpassungen ergeben: So dürfen die Bauarbeiten die Ausflüge der Fledermäuse nicht beeinträchtigen, und die Tiefgarage bekommt ein spezielles Schutztor, damit die Autos bei schlechtem Wetter nicht baden gehen. Die Fenster in Richtung der Bahngleise dürfen zudem durch die künftigen Bewohner nicht zu öffnen sein. Es sei denn, der Fassade werden Schallschutzelemente vorgelagert.

"Statt heute den Satzungsbeschluss zu fassen, müssen wir noch einmal eine Ehrenrunde ums Konservengelände drehen", kommentierte Planer Jürgen Glaser vom Büro IFK-Ingenieure den zusätzlichen Zeitverzug. Denn die in den Planentwurf samt Fachgutachten eingearbeiteten Änderungen machen eine erneute Offenlage notwendig.

"Ärgerlich ist, dass das so lange dauert", befand Reinhold Lustig (CDU). Die Unterlagen werden diesmal zwar nur in Form einer "beschränkten Planauslage" für Äußerungen und Erörterungen veröffentlicht, sodass Anmerkungen nur zu den erfolgten Änderungen möglich sind, nicht mehr zum gesamten Bebauungsplan. Einige Monate wird es wohl aber dennoch dauern, bis der fertige Plan beschlossen werden kann. "Wir sind gespannt, wie es weitergeht, damit wir dann hoffentlich bald den Satzungsbeschluss fassen können", schloss Bürgermeisterin Heike Schokatz den ersten wesentlichen Tagesordnungspunkt ab. 16 weitere sollten an dem Abend noch folgen.

Gleich zweimal stand der Kiosk im Freibad auf der Agenda. Einerseits, weil der Gastronomiebetrieb künftig auch außerhalb der Öffnungszeiten des Freizeitbades und ganzjährig möglich sein soll. Um das zu genehmigen, ist jedoch eine Änderung des Bebauungsplans "Roemheldstraße und Schloßpark" von 1963 notwendig – inklusive Offenlage, versteht sich. Mit drei Gegenstimmen wurde der Bebauungsplanentwurf aufgestellt und das Verfahren damit mehrheitlich eingeleitet.

"Schlag ins Gesicht"

Deutlich mehr Gegenwind zog bei der Vergabe der Sanierungsarbeiten am Freibad-Kiosk auf. Zwar sprachen sich die Gemeinderäte für die Erneuerung der Eingangstür und Fassade aus, versagten der Firma Faustmann aus Diedesheim jedoch den knapp 35.000 Euro teuren Auftrag für neue Fenster. "Bei Fenstervergaben fällt immer nur ein Unternehmen auf", machte Jürgen Koß (LuB) deutlich und wollte wissen, wie viele örtliche Fensterbauer aus Gundelsheim denn von der Stadt für den Auftrag angefragt wurden.

Nur eines der drei lokalen Unternehmen, schließlich müssten es Spezialfenster sein, das könne nicht jeder leisten, antwortete Bauamtsleiterin Ines Wunder. Koß widersprach und betonte: "Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Gewerbesteuerzahler im Ort." Dem pflichtete auch Tobias Meckes (LuB) bei und appellierte an die Verwaltung, die städtischen Unternehmen nicht außen vorzulassen.

Wieder einstimmig wurde die Beschaffung eines Gärtnerfahrzeugs (rund 51.000 Euro) für den Bauhof beschlossen. Und weil sich die Sportgemeinschaft Gundelsheim um die Pflege und Instandhaltung des Sportplatzes kümmern will, wird außerdem ein neuer Mähroboter – nun GPS-gesteuert – angeschafft. Kosten: 21.500 Euro.

Kleingeld im Vergleich zu den Ausgaben für die Sanierung der Kläranlage. Für den zweiten Bauabschnitt vergab der Gemeinderat bei einer Gegenstimme die Erneuerung der elektronischen Mess-, Steuer und Regelungstechnik für rund 586.000 Euro. Zudem wird sich Gundelsheim an einer Bündelausschreibung zur Klärschlammentsorgung im Stadt- und Landkreis Heilbronn beteiligen.

Was der Stadtverwaltung aber besonders stinkt, ist die öffentliche Nutzung der erst kürzlich ausgebauten Slipanlage am Neckar. Trotz Verbotsschilds würden immer wieder Privatpersonen dort parken, ihre Boote zu Wasser lassen und dadurch im Ernstfall Feuerwehr und DLRG behindern. Dem Vorschlag von Wolfgang Schneiderhan (parteilos) und einem Antrag von Faiza Schardey (SPD) folgend, sprach sich der Gemeinderat mehrheitlich allerdings nicht gegen die öffentliche Nutzung aus. Stattdessen wurde die Verwaltung beauftragt, zu überprüfen, wie man diese mittels Schranke, digitalem Zugangscode und Parkplatzkonzept realisieren könnte, um gleichzeitig auch Einnahmen durch Nutzungsgebühren zu generieren.

Ferner beschäftigte die Kommunalwahl 2024 den Gemeinderat. Der städtische Wahlausschuss wurde besetzt, die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer zudem erhöht. Trotz der starken Überrepräsentation von Böttingen (+ 37,75 Prozent) und Bachenau (+ 27,81 Prozent) bei Unterrepräsentation der Kernstadt (- 10,66 Prozent), wird die unechte Teilortswahl erst einmal beibehalten. 18 Räte sprachen sich dafür aus, zwei dagegen, während sich drei enthielten.