Osterburken. (dore) Indien besitzt nach Angaben der Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH das viertgrößte Schienennetz der Welt und liegt damit unter anderem auch vor Deutschland, welches das größte Eisenbahnnetz in Europa aufweist. 22.500 Züge befördern in Indien mehr als 8 Milliarden Passagiere sowie 1,5 Milliarden Tonnen Fracht pro Jahr. Bis

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote