Der besondere Fokus gelte aber dem Sport: "Durch verschiedene Bewegungsanreize im Alltag und gezielte Projektarbeit geben wir den Kindern die Chance, sich sportlich zu betätigen." Da der Sport heute im Alltag weniger präsent sei als früher, sei dies von besonderer Bedeutung. Die Kinder werden zwar in feste Stammgruppen eingeteilt und haben ihr festes Gruppenzimmer mit festen Bezugserzieherinnen. Durch gruppenübergreifende Angebote, die gemeinsame Nutzung des Außengeländes und gemeinsame Spielmöglichkeiten in Turnraum und Flur sei das Konzept aber teilweise offen.

Im "Wirbelwind" wird es eine Krippengruppe (für Kinder unter 3), eine altersgemischte Gruppe (2 bis 4 Jahre) und zwei Kindergartengruppen geben. In den vier Gruppen gibt es bis zu 82 Plätze: 10 in der Krippengruppe, 22 in der altersgemischten Gruppe und 50 in den beiden Kindergartengruppen. Unter dreijährige Kinder können von Montag bis Freitag von 7.30 bis 13.30 Uhr betreut werden. Für über dreijährige Kinder gibt es neben diesen verlängerten Öffnungszeiten noch eine Ganztagsbetreuung: Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr.

Buchen. (rüb) Die Vorfreude auf den Start des neuen Sportkindergartens "Wirbelwind" im September war in der Gemeinderatssitzung am Montag im Sitzungssaal des Alten Rathauses sowohl den Stadträten als auch dem künftigen Leitungsteam anzumerken: Kindergartenleiter Simon Röckel und seine Stellvertreterin Angela Polt stellten dem Gremium ihre Konzeption für die viergruppige Einrichtung vor, die gerade in der Straße Am Rühlingshof entsteht. Nachfolgend die wichtigsten Informationen.

Die Eckdaten

Die Konzeption

Da die ersten Lebensjahre und das Kindergartenalter die lernintensivste Zeit im Leben sind, sei die Bildungsarbeit im Kindergarten eine zentrale Aufgabe. Dieser Bildungsauftrag sei anhand der Bildungs- und Entwicklungsfelder des Orientierungsplans Baden-Württemberg festgeschrieben und bilde damit den roten Faden für Erzieherinnen und Erzieher. Die christlichen Feste im Jahreskreis werden ebenfalls berücksichtigt, betonte Simon Röckel auf Nachfrage von Stadtrat Christian Philipp.

Die Ausstattung

Intensiv-/Bewegungsraum: Kletterwand, Turnmatten

Turnraum: Sprossenwand, Kletternetz, Kletterstangen, Turnmatten, Bälle, Deckenbefestigungen zum Schaukeln

Außenbereich: Barfußpfad, Balancierstämme, Rutsche, Nestschaukel, Kletterwand, Piratenschiff und Leuchtturm zum Klettern, Bälle, Tore, Slackline

Die Kooperation mit dem TSV

Mit Unterstützung des Kooperationspartners sollen die Kinder einen bewegungsfreudigen Alltag kennenlernen und zu einem lebenslangen Bewegen motiviert werden. Ziel der Kooperation sei es, den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder aufzugreifen. Vorgesehen sind feste Sportstunden sowie Sportangebote in entwicklungshomogenen Gruppen.

Die Sparten des TSV bringen sich auf unterschiedliche Art und Weise ein und geben den Kindergartenkindern Einblick in die verschiedensten Sportarten. Es gehe nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um die Freude an der Bewegung. Gemeinsam mit den Kindern werde zudem auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung geachtet: "Unser Ziel ist es, die Kinder in ihren individuellen Kompetenzen zu stärken und eine gesunde Kindheit zu ermöglichen", betonte Angela Polt.

Die "Faire Kita"

Wie bereits berichtet soll der "Wirbelwind" eine "Faire Kita" werden – passend zum Fairtrade-Landkreis und zur Fairtrade-Stadt Buchen. Hierfür wird eine Kooperation mit dem Weltladen Buchen angestrebt, was Stadtrat Markus Dosch sehr begrüßte. Zudem würde die Zusammenarbeit mit der BeKi-Gruppe ("Bewusste Kinderernährung") und mit der Bio-Musterregion angestrebt, sagte Bürgermeister RolandBurger.

Die Reaktionen

"Ich freue mich über die Begeisterung und das Engagement der Verantwortlichen", sagte Stadtrat Dr. Harald Genzwürker, während Martin Hahn die "Wirbelwind-Geschwindigkeit" bei der Umsetzung des Projekts herausstellte. Auch Amelie Pfeiffer begrüßte das Konzept: Zwar spiele das Thema Bewegung auch in den übrigen zwölf Kindergärten Buchens eine wichtige Rolle, aber ein zusätzlicher Schwerpunkt auf diesem wichtigen Thema könne nicht schaden.