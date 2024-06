Am Training Center Retten und Helfen (TCRH) wird regelmäßig Interessierten verdeutlicht, wie in besonderem Umfeld Rettungen unternommen werden (unser Bild stammt von einer RNZ-Sommertour). Im Oktober kommen nun die Profis: Ein Teil der europäischen Großübung „Magnitude“ wird erstmals in Baden-Württemberg absolviert, das Trümmerfeld des TCRH spielt dabei eine bedeutende Rolle. Symbolfoto: schat