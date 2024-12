Von Stephanie Kern

Schwarzach. Wenn der Schwarzacher Wildpark zum Adventszauber lädt, dann kommen die nicht nur die Besucher, sondern auch die Aussteller in Scharen. Und bei welchem Weihnachtsmarkt kann man als Familie mit Kindern schon so entspannt schlendern? "Darf ich noch die Tiere füttern?" – klar, warum nicht.

Neben dem tierischen Rahmen für die Kleinen gab es auch dieses Mal am ersten Advent wieder allerlei Sehenswertes und Handgemachtes. Wichtel, Mützen und Olivenöl aus Kreta, Teemischungen, Kinderkleidung und selbst gebaute Krippen machten innen den Anfang der 45 Stände. Thomas Meyer baut die wunderbaren Krippen selbst – weil er einst nichts Passendes zu kaufen fand. "Ich wurde dann immer gefragt, woher die Krippe ist, und so hat sich das verselbstständigt", berichtete Meyer. Dem Krippenbau als Hobby ist er treu geblieben, auch wenn die Kinder nun schon älter sind. Das Besondere: Er verkauft die Krippen aus Fichten- und Kiefernholz nur auf ausgewählten Märkten. "Es gibt kein Geschäft und keine Homepage." Beruflich macht Meyer Rohrleitungsbau, und den kann man an so mancher Krippe auch wiederfinden, wenn man genau hinsieht.

Ein paar Stände weiter saß Karl Hofgärtner inmitten seiner Wichtel. Der Schwarzacher hat sich die Inspiration für seine Tannenwichtel im Internet geholt. Etwa 20 Minuten benötigt er, um einen Wichtel zu binden – was mehr Zeit kostet, ist die Suche nach den Naturmaterialien. "Mir macht’s Spaß", sagt der Schwarzacher.

Kulinarisch wurde es am Stand von "Edelschmaus". Susanne Keim hat aus Gewürzzubereitungen Dips zubereitet; die Mischungen kommen aus einer kleinen Manufaktur in Itzehoe, und Keim vertreibt sie in der Region. Daneben fanden sich Essige, Liköre, Salze und Gewürzzucker, von dem Keim gleich ins Schwärmen geriet.

Im Birkenhof herrschte den ganzen Tag über reges Treiben: In kleinen Hüttchen hatte der Wildparkförderverein mehr als nur die übliche Weihnachtsmarkt-Bratwurst vorbereitet. Es gab Dampfnudeln, Flammkuchen, Waffeln, Kaffee und Kuchen, Glühwein und Punsch. Am Nachmittag blitzte dann auch die Sonne raus und verlieh dem Adventszauber eine Extraportion Glanz.

Das Accessoire des Tages war natürlich die Mütze, und wer keine dabeihatte, konnte sie auch kaufen. Vor dem Eingang des Wildparks konnte man unterm Mistelzweig stehen und wunderbare florale Deko erwerben. Die "Kunstprinzessinnen" Nina und Ramona aus Schwarzach stellten ihre Kunst aus Papier aus und zum Verkauf. Die Eine macht aus alten Büchern kleine Kunstwerke. "Das sind Bücher, die sonst versauern würden", erklärte Nina. Das Rohmaterial holt sie sich aus öffentlichen Bücherregalen, faltet jede Seite einzeln. Zwischen acht und 35 Stunden dauert das. Und der Clou: "Wenn man sich die Zeit nimmt, könnte man jedes Buch auch noch lesen." Ramona plottet derweil aus Papier wunderbare Weihnachtslandschaften oder beleuchtete Papierkugeln.

Vom Adventszauber in Schwarzach kann sich jeder sein eigenes Stückchen Zauber mit nach Hause nehmen. So soll es doch auch sein ...