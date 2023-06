Großeicholzheim. (lm) Sein Lächeln ist noch immer spitzbübisch, und er geht als Original mit Ecken und Kanten durch, der immer geradeheraus sagt, was Sache ist, ohne ein alter Griesgram zu sein. Aber auch wenn Bruno Martin, der am heutigen Dienstag seinen 85. Geburtstag feiert, zwangsweise gesundheitsbedingt mehrere Gänge zurückschalten musste, so hat er doch noch immer das Herz am rechten Fleck und zeichnet sich durch die unverkennbar positiven Charaktereigenschaften Witz und Humor, Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit und Kameradschaftsgeist aus.

Bis vor 20 Jahren war er kommunalpolitisch vor allem für sein "Aichelze" intensiv auf Achse – 25 Jahre als Ortsvorsteher, 35 Jahre als Gemeinde- und Ortschaftsrat im Teamgeist mit den Bürgermeistern Peter Knoche, Ekkehard Brand und Thomas Ludwig, und inzwischen ist er begeistert vom überdurchschnittlichen Engagement seines Nachfolgers Reinhold Rapp.

Für sein eigenes Engagement mit zahlreichen ortsinternen Verschönerungen und Renovierungen wurde Bruno Martin mit der Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg in Gold gewürdigt.

Der einst mit Begeisterung "singende Ortsvorsteher" ist Ehrenmitglied im Männergesangverein "Liederkranz" 1872 Großeicholzheim, in dem er seit 65 Jahren als Sänger und über 35 erfolgreiche Jahre als stellvertretender Vorsitzender die Geschicke des Vereins mitbestimmt hat. Ebenso aktiv war er einst beim SV Großeicholzheim – 20 Jahre als Fußballer, aber auch als Kassierer, Schriftführer und stellvertretender Vorsitzender.

Geboren wurde der Jubilar am 6. Juni 1938 als ältester Sohn vor zwei Töchtern der Landwirtsfamilie Wilhelm Martin. Er setzte die Familientradition als Landwirt fort und erweiterte den Betrieb sogar nach der Hochzeit mit Ehefrau Inge.

Inzwischen musste das Paar nicht nur die Einschränkung seiner bisher hervorragenden Gesundheit, sondern auch den Verlust einer Tochter verkraften. Die beiden anderen Töchter und die Schwiegersöhne stehen den Eltern bei, wann immer es notwendig ist.

Doch am heutigen Ehrentag richtet die ganze Familie erst einmal eine schöne Feier für den Jubilar aus, und ganz sicher werden sich die Gratulanten die Klinke in die Hand geben. Die Rhein-Neckar-Zeitung schließt sich mit den besten Wünschen an.