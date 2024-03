Von Mara Schmidt

Neckarelz. Egal ob über die RNZ, soziale Netzwerke oder unmittelbar dabei – der Großbrand im Einkaufszentrum in Neckarelz hat jeden irgendwie erreicht. Vor allem Leute, die aus der Umgebung kommen, spüren die Folgen des Brandes in Bezug auf ihre Einkaufsmöglichkeiten – wie bei einer Umfrage in der Mosbacher Fußgängerzone dieser Tage deutlich wurde.

Birgit Landzettel. Foto: Mara Schmidt

Birgit Landzettel (Binau): ,,Ich habe es von meiner Tochter und ihrem Mann erfahren, da sie ein Video davon gemacht haben. Sonst habe ich Genaueres übers Internet gesehen und gelesen. Der Brand war wirklich schlimm. Aber vor allem habe ich großes Mitleid mit den Mitarbeitern, die dort nun nicht mehr arbeiten können.

Da ich schon vorher in Obrigheim einkaufen gegangen bin, werde ich das auch in Zukunft weiter tun. Das Einzige, was mir auffällt ist, dass es nun voller beim Einkaufen in Obrigheim ist, da die Leute wahrscheinlich jetzt andere Einkaufsmöglichkeiten suchen."

Jan Hoogens. Foto: Mara Schmidt

Jan Hoogens (in Mosbach zu Gast aus Gouda in den Niederlanden): "Obwohl ich nicht in Deutschland wohne, habe ich von dem Brand gehört. Auf Facebook habe ich das erste Mal davon gelesen.

Zum Glück wurden keine Menschen verletzt, trotzdem muss es wirklich schrecklich gewesen sein. So ein großer Brand für so ein kleines Städtchen!"

Hildegard Grön-Reichert. Foto: Mara Schmidt

Hildegard Grön-Reichert (Schefflenz): "Wir waren gerade in Heidelberg, als mein Sohn die Brandmeldung auf seinem Handy gesehen hat. Bei der Heimfahrt mussten wir dann eine Umleitung fahren, weil die Straße, auf der wir eigentlich fahren wollten, gesperrt war. Eigentlich merke ich keine Veränderungen.

Da es aber gerade auch keinen Media Markt mehr gibt, muss man jetzt weiter weg fahren, um in einen anderen zu gehen. Ursprünglich wollte ich mir noch ein neues Ladekabel für mein Handy kaufen, aber das muss jetzt wohl noch ein bisschen warten."

Manfred und Brigitte Keller. Foto: Mara Schmidt

Manfred und Brigitte Keller (Neckarzimmern): "Wir wollten ungefähr eine halbe Stunde nach dem Brandausbruch von Neckarzimmern nach Mosbach fahren. Auf der Straße haben wir schon von Weitem Rauchwolken gesehen und umso näher wir dem Gebäude gekommen sind, auch Flammen aus dem Dach aufsteigen.

Die Straße nach Mosbach war schon abgesperrt, also mussten wir die Umleitung nehmen. Der Rauch wurde weniger, bis dann plötzlich eine Art Atompilz zu sehen war. Als wir wieder zu Hause waren, haben wir ganz viele Bilder zugeschickt bekommen, auch von unserem Enkel, der genau zu dieser Zeit zufällig bei Kaufland war und ein Video gemacht hatte.

Wir bedauern den Brand sehr, denn dadurch sind viele Einkaufsmöglichkeiten abgebrannt und auch die ganze Elektronik vom Media Markt ist hinüber."

Kristin Krauth. Foto: Mara Schmidt

Kristina Krauth (Eberbach): "Mein Mann ist von seiner Arbeit nach Hause gefahren und hat auf dem Weg diese riesige Rauchwolke über dem Neckar-Odenwald-Zentrum gesehen. Ich habe es dann auch noch übers Internet erfahren, da es ziemlich schnell viele Bilder gab.

Dass nun manche Einkaufsmöglichkeit fehlt, betrifft mich kaum, da ich dort nicht einkaufen gegangen bin."