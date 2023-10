Gottersdorf. (rjs) Bei einem Brand in der Garage eines Anwesens im Pfadweg ist am Montagmorgen Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstanden. Vermutlich wegen eines technischen Defekts war kurz vor 9 Uhr ein Schwelbrand in dem an das Wohnhaus angrenzenden Gebäude ausgebrochen. Kurze Zeit später quoll dichter Rauch aus der Garage. Der beißende Geruch von verschmortem Plastik breitete sich schnell in der Umgebung aus.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Walldürn, Gottersdorf und Gerolzahn gelang es dem Eigentümer des Hauses, das Feuer selbst zu löschen. Dabei erlitt der Mann eine Rauchgasvergiftung. Er wurde vom Rettungsdienst des DRK in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute durchsuchten derweil die Garage nach Glutnestern und brachten vom Feuer in Mitleidenschaft gezogene Gegenstände ins Freie. Anschließend wurde der im Inneren stark verrußte Anbau wieder freigegeben.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehren waren eine Streife des Polizeireviers Buchen und ein Stellvertreter von Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr vor Ort.