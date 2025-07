Von Rüdiger Busch

Mudau. Schließungen oder Geschäftsaufgaben sind in der Gastronomie in den letzten Jahren an der Tagesordnung. Von Neueröffnungen oder Betriebserweiterungen liest man dagegen leider eher selten. Umso erfreulicher, was sich seit einigen Monaten auf der Mudauer Golfanlage tut.

Dort wird eine große Eventhalle gebaut, die künftig Platz für 200 Gäste