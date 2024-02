Götzingen. (pol) Nachdem in den vergangenen Wochen mehrfach im Außenbereich der katholischen Kirche St. Bartholomäus in Götzingen Brände gelegt wurden, sucht die Polizei Zeugen. Der Unbekannte oder die Unbekannten entwendeten in einem Fall in der Nacht von Sonntag auf Montag unter anderem Gebetsflyer und Opferkerzen aus dem Inneren der Kirche und zündeten diese auf den Treppen zur Sakristei an.

Zeugen, die in den vergangenen Wochen verdächtige Wahrnehmungen rund um die Kirche in der Thingstraße gemacht haben, sollen sich unter Tel. 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.