Von Adrian Brosch

Buchen. Jahr für Jahr ist er eine nette Geschenkidee, für nicht wenige sogar ein fester Bestandteil der Adventszeit – und leistet seinen Beitrag zur Unterstützung sozialer Projekte für Jugendliche in der Region. Und so ganz nebenbei feiert er sein 20-jähriges Jubiläum: Die Rede ist vom "Glücks-Adventskalender" des Lions- Clubs Madonnenland.

Was heute aus vielen Odenwälder Häusern kaum mehr wegzudenken ist, geht auf eine Idee der im Sommer verstorbenen Marion Pfannenschwarz zurück: Der erste Impuls kam seinerzeit von ihr und löste einen großen Erfolg aus – das Konzept ist nicht nur in unserer Region voll eingeschlagen. "Der Adventskalender findet mittlerweile deutschlandweit in vielen Lions-Clubs Nachahmung, wodurch große Summen an Spendengeldern gesammelt werden. Marion sprühte vor Energie und Begeisterung für die gute Sache – sie wird uns Lions immer Vorbild sein. So ist der Kalender auch ganz in ihrem Sinne in einem lilafarbenen Design gestaltet worden", betont Doris Friesenhahn.

Rasch etablierte sich der "Glücks-Adventskalender": Stets im November vorgestellt und über lokale Einzelhandelsgeschäfte vertrieben, war er meist binnen weniger Tage restlos ausverkauft. Die Gewinner werden jeden Tag auf ein Neues per Lostrommel ermittelt: Auf jedem Kalender – gedruckt in der Limbacher Druckerei Henn und Bauer, in der Aktive der umtriebigen "Lions-Familie" jüngst auch die Kalender entgegen genommen hatten – befindet sich eine vierstellige Nummer, die der jeweilige Besitzer als "Gewinn-Nachweis" beim Entgegennehmen der Preise vorzeigen muss.

Deren Spektrum ist breit: Verlost werden hochwertige Sachpreise aller Couleur sowie Gutscheine, mit denen sich der Gewinner eigene Wünsche erfüllen kann – alles Spenden namhafter regionaler Geschäftsleute, die mit den Idealen des Lions-Clubs sympathisieren.

Das Jubiläum wirkt sich selbstverständlich auf die Gesamtgestaltung des Kalenders aus: "Zur 20. Jubiläumsauflage des ,Lions-Glücks-Adventskalenders‘ ist es dem Lions-Club Madonnenland gelungen, 723 Gewinne im Wert von sensationellen 55.555,55 Euro in den Kalender zu stecken. Der Dank geht an 151 großzügige und großartige Spender", freut sich Präsidentin Verena Müller-Leitz.

Darunter sind auch ganz besondere "Zuckerstückchen": Zu erwähnen ist, dass an jedem Adventswochenende 500 Euro als "Jubiläumsbonus" vom Förderverein des Lions-Clubs Madonnenland und ein Hauptpreis an Heiligabend im Wert von 4890 Euro winken – ein flottes Honda Monkey-Leichtkraftrad, gespendet von BMW Müller in Hettingen. Zum Vergleich: Die erste Auflage sah 230 Preise im Gesamtwert von 11.666 Euro vor.

Der "Glücks-Adventskalender" zählt neben der jährlichen, stets exzellent angenommenen und überaus unterhaltsamen "After-Work-Party" im Hause BMW Müller zu den sogenannten "Activities": Der Erlös fließt komplett in jenen Topf, aus dem die Spenden für zahllose Projekte im Altkreis Buchen generiert werden. "Durch den Kalenderverkauf wird der Lions-Club Madonnenland wieder viele Kindergärten, Schulen, Vereine und soziale Projekte des Kreises großzügig unterstützen können", erklären Verena Müller-Leitz und Doris Friesenhahn.

Die Bilanz im Ganzen kann sich freilich mehr als sehen lassen: Die bisherigen Spenden seit Gründung des Lions-Club Madonnenland 2002 belaufen sich zum 30. September 2024 auf ansehnliche 682.591,17 Euro. Hinzu kommen noch beschlossene und noch nicht verteilte Spenden in Höhe von 34.250 Euro.

Hintergrund

Ab dem heutigen Montag sind die Lions-Glücks-Adventskalender mit der Losnummer auf der Titelseite für 5 Euro bei folgenden Abgabestellen erhältlich: Buchen: Volksbank Franken, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Apotheke am Musterplatz, Sonnen-Apotheke, Seitenbacher Werksverkauf, Bianca Vasko "Hairzstück", Obi, Hotel "Prinz Carl", Tankstelle Herm und Intersport MuM. Hettingen: Bäckerei Slepkowitz, Autohaus Müller, Quellen-Apotheke. Walldürn: Wohnfitz, Bäckerei Peter Müssig, Bücherladen am Alten Rathaus, Sparkasse Neckartal-Odenwald. Höpfingen: Elektro Schaborak. Hardheim: Schuh-Berberich. Osterburken: Kastell-Apotheke.

Ab dem 1. Dezember werden die Gewinnnummern wieder täglich in der Rhein-Neckar-Zeitung veröffentlicht. Parallel befindet sich auf der Homepage des Lions-Clubs ein digitaler Adventskalender: Um 0 Uhr öffnet sich für jeden neuen Tag das Türchen mit den aktuellen Gewinnnummern.

Die Gewinne können ausschließlich an nachfolgend genannten Samstagen in der Apotheke am Musterplatz in Buchen jeweils von 8.30 bis 13 Uhr abgeholt werden: Am 7., 14., 21. und 28. Dezember, am 4., 11., 18. und 25. Januar und am 1. Februar. Gewinne, die nicht bis zum 1. Februar 2025 abgeholt werden, verfallen und werden bei weiteren wohltätigen Zwecken des Lions Clubs Madonnenland ihren Einsatz finden. (adb)