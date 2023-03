Von Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) "Mit diesem Spatenstich startet ein Quantensprung in Sachen Digitalisierung für unsere Stadt", sagte Bürgermeister Roland Burger am Dienstagnachmittag im neuen Baugebiet "Marienhöhe". In eineinhalb Jahren, im Spätsommer/Herbst 2024, sollen alle 14 Stadtteile an die schnelle Glasfaser angeschlossen sein.

Gemeinsam mit Manfred Maschek,