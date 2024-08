Mudau. (pm) Die BBV Deutschland baut Mudau mit Glasfaser aus. Jetzt sind die ersten Haushalte der Gemeinde am Licht und können das gigabitschnelle Internet nutzen. Über den weiteren Ausbau informiert das Unternehmen auf zwei Informationsabenden am 13. und 21. August. "Seit Ende Mai ist Mudau am Licht", erklärt BBV-Clustermanagerin Marta Klawe. Die ersten Kunden nutzten bereits die schnellen

