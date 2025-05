Haßmersheim. (pm) Der in Europa führende Lackaerosolhersteller "European Aerosols" plant seine Geschäftsentwicklung weiter und investiert massiv in den Ausbau des Standortes in Haßmersheim; das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. "Das erfolgreiche Familienunternehmen stellt sich dazu in den Bereichen Lager- und Produktionslogistik neu und wesentlich erweitert auf, um auf die

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote