Von Elena Neff

Mosbach. Der Raum ist bestens gefüllt, die Studierenden haben voller Stolz ihre rechtzeitig fertiggestellten Projekte präpariert, die Professoren lächeln im Wissen um die guten Ergebnisse der Arbeiten. Studentinnen und Studenten der Fachrichtungen Mechatronik und Elektrotechnik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach präsentierten dieser Tage im Auditorium der Hochschule ihre Abschlussarbeiten. An denen hatten sie während des gesamten fünften Semesters getüftelt, nun war die Zeit gekommen, die Ergebnisse ihrer Arbeit in öffentlichem Rahmen vorzustellen.

Die etwas andere Ausstellung hatte es nicht nur für die Studierenden in sich (die Projekte werden natürlich auch bewertet), auch für Besucherinnen und Besucher ohne Hochschul- oder Technikhintergrund war viel Interessantes geboten. Die Bandbreite der Arbeiten war groß – von einem ferngesteuerten Roboter über ein Programm zur Erkennung kranker Bäume bis hin zu einer Gitarre für Gelähmte und einer Tischtennisball-Wurfmaschine war alles dabei.

Der Gang durch die Ausstellung lud ein, sich mit den einzelnen Arbeiten – am besten im erklärenden Gespräch mit den Studierenden selbst – näher auseinanderzusetzen. Dabei gab’s nicht nur tiefe Einblicke in die aktuellen Studienarbeiten der Mosbacher Hochschule, sondern auch in die Themengebiete Mechatronik, Elektrotechnik und Informatik im Allgemeinen.

Phil Hartels Projekt bestand beispielsweise darin, mit einem von ihm entwickelten Programm kranke Bäume zuerkennen – um diese dann gegebenenfalls und zielgerichtet behandeln zu können. "Der Wald war für mich schon immer etwas Besonderes und ich habe mich gefragt, wie man ihn besser schützen kann. Mit meinem Programm möchte ich mich vor allem für mehr Nachhaltigkeit einsetzen, einen Beitrag leisten."

Für Simon Hemm war es wichtig, sich mit einer relevanten Technologie auseinanderzusetzen, die es Schiffen ermöglicht, bis zu 20 Prozent Treibstoff einzusparen. "Dieses Modell wird bereits angewandt und ist von großem Vorteil bei der Energieeinsparung. Der Druckunterschied vor und hinter den zylinderförmigen Säulen sorgt in Kombination mit der Strömung des Windes dafür, dass ein Druckunterschied erzeugt wird. Dieser erzeugt wiederum Kraft, die genutzt werden kann", skizzierte Hemm Funktions- und Wirkungsweise seiner Entwicklung.

Lea Romeis kam durch ihr Hobby auf ihr Studienarbeitsprojekt: "In meiner Freizeit spiele ich gerne Tischtennis. Als ich dann den Vorschlag gehört habe, eine Tischtennisball-Wurfmaschine zu bauen, war ich gleich begeistert. So konnte ich mein Hobby direkt mit dem Studium verbinden und hatte an meiner Arbeit wirklich Spaß. Man lernt nach seinen Interessen und jeder Student kann sich so individuell weiterentwickeln."

Auf den ersten Blick fast antiquiert im Vergleich zu vielen anderen Projekten und Modellen, bei den sofort der Einsatz modernster Technik offenbart wurde, schien eine Gitarre, die sich inmitten der Ausstellung fand. Cornelius Holzwarth wollte mit seinem Projekt erreichen, dass auch halbseitig gelähmte Menschen das Instrument spielen können, indem die Gitarre mechanisch angeschlagen wird und nur noch die Akkorde gegriffen werden müssten. "Ich studiere zwar Mechatronik, bin aber eigentlich Maschinenbauer. Es gab sehr viele 3D-Zeichnungen – das war spannend", berichtete Holzwarth aus dem Entwicklungsprozess für seine individuelle Abschlussarbeit.

DHBW-Dozent Manfred Heinrich zeigte sich sichtlich zufrieden mit den präsentierten Arbeiten. Zumal nicht nur die Studierenden selbst, sondern auch Forschung und Wirtschaft von den Entwicklungen profitieren könnten und auch Nachhaltigkeitsbestrebungen berücksichtigt wurden. Heinrich war früher selbst in der Softwareentwicklung und Programmierung tätig – und seine Begeisterung für Technik hat auch im Ruhestand (in dem er nun als Dozent aktiv ist) nicht nachgelassen.

Insgesamt fünf Projekte betreute der Experte, stand den Studierenden mit seinem Fachwissen zur Seite. "Wenn ich im Alltag etwas sehe, das mich fasziniert, oder wenn ich ein Problem erkenne, versuche ich, Lösungen zu finden", erklärte Heinrich seinen Antrieb für Forschung und Entwicklung. Ihm sei wichtig, dass die jungen Leute die Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Ideen in Kombination mit den Vorlesungsinhalten umzusetzen.

Mit dieser Einschätzung ist Heinrich nicht allein: "Solche Arbeiten sind die perfekte Verbindung zwischen theoretischen Grundlagen und praktischer Umsetzung. Das motiviert unheimlich und schafft Selbstvertrauen", befand auch Studentin Gina Rachor. Ihr eigenentwickeltes Computerspiel sei für sie oft die nötige Motivation in den Theoriephasen gewesen.

Wie viel Arbeit, Zeit und Leidenschaft in den Projekten steckt, war im Austausch der Studierenden mit den Besuchern, an den Präsentationen, aber auch an den erleichterten und glücklichen Gesichtern aller Beteiligten nach der gelungenen Vorstellung zu erkennen. Am Ende wusste die "Leistungsschau" der Dualen Hochschule nicht nur mit inhaltlicher und innovativer Kraft, sondern auch mit einem gewissen Unterhaltungswert zu überzeugen. Und lieferte so ein starkes Gesamtpaket.