Von Nele Ernst und Lotta Eiermann

Eberbach. Um Mädchen einen Einblick in einen eher typischen "Männerberuf" zu geben, hat am Donnerstag, 27. April, der Girls’ Day (und umgekehrt auch der Boys’ Day) stattgefunden. Ziel ist, Mädchen und Jungen für alle Berufe zu interessieren. Wir, Lotta Eiermann und Nele Ernst, aus der 8. Klasse des Hohenstaufen-Gymnasiums, haben in der Redaktion Eberbach am Neuen Markt den Beruf des Journalisten kennengelernt. Um 10 Uhr ging’s los. Redakteurin Carmen Oesterreich erklärte uns den Redaktionsalltag und worauf man beim Schreiben von Kommentar, Bericht oder Reportage achten sollte.

Landrat Stefan Dallinger begrüßt uns freundlich. Foto: C. Oesterreich

Eines der wichtigsten Instrumente in der Redaktion ist der PC. Dort werden zunächst alle Termine im Kalender erfasst, die Mails gesichtet, für die Artikel recherchiert, die Zeitungsseiten gestaltet und ganz zum Schluss werden die Artikel geschrieben. Außerdem sind die Fotos, die am nächsten Tag in er Zeitung stehen, darauf gespeichert. Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel ist das Telefon, um von Experten Informationen zu bekommen. Wenn wir zum Beispiel über ein Fußballspiel schreiben und das Ergebnis nicht wissen, dann kann man kurz das Internet nutzen oder den Schriftführer des Vereins anrufen.

Zunächst bekamen wir aber einen viel zu langen Text von einem Verein und sollten ihn kürzen. Eine Herausforderung! Schon um 11 Uhr war eine Video-Konferenz mit Redakteuren aus verschiedenen Städten für sieben verschiedene Ausgaben der Rhein-Neckar-Zeitung. Anschließend hatten wir Zeit, uns auf den Termin vorzubereiten. Nach der Mittagskonferenz um 13 Uhr, in der wir mit den Eberbacher Redakteuren unsere Themen besprachen, mussten wir zur Mitgliederversammlung des Landschaftserhaltungsverbandes Rhein-Neckar e. V. unter Vorsitz von Landrat Stefan Dallinger in die Stadthalle. Dort wurden die Landschaftspflegemaßnahmen vorgestellt und bei einer Exkursion nach Gammelsbach anschaulich erklärt.

Bis zum Schluss konnten wir nicht bleiben, denn mit schlammigen Schuhen eilten wir zum nächsten Termin – Sitzung des gemeinsamen Ausschusses der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft vVG Eberbach-Schönbrunn. Die Abstimmung zu einer Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar dauerte nur fünf Minuten.

In der Redaktion schrieben wir den Bericht und verfolgten, wie er mit den Fotos auf der Seite platziert wurde. Die Überschrift fehlte noch, und Bildunterschriften mussten wir uns auch noch überlegen. Zuletzt wurde er in die Technik geschickt und von dort aus in die Druckerei. Der Tag war "supi".