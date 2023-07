Von Nadine Slaby

Obrigheim. Erneut hatten sich die Obrigheimer Gemeinderäte mit dem Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule zu befassen. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend ging es um die Bestimmung der Mitglieder für den projektbegleitenden Ausschuss. Dieser ist gesetzlich vorgeschrieben, da das Projekt aufgrund des großen Umfangs europaweit in einem sogenannten VgV-Verfahren ausgeschrieben werden muss.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause, am 28. Juli, hatte sich das Gremium dafür ausgesprochen, die Ausschreibung und Betreuung des Vergabeverfahrens dem Büro Klotz und Partner aus Stuttgart zu übertragen. Von diesem Büro war damals Daniela Hesslinger-Rupp gekommen und hatte bereits den Ablauf des Verfahrens erläutert. Auch in der jüngsten Sitzung war sie zugegen, um Fragen zu beantworten. Auch erläuterte Hesslinger-Rupp, dass ein projektbegleitender Ausschuss gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anzahl der Mitglieder sei jedoch frei wählbar.

Die Gemeindeverwaltung hatte vorgeschlagen, dass der Ausschuss aus insgesamt fünf Mitgliedern des Gemeinderats (CDU: zwei, Freie Wähler: zwei, SPD: eins) sowie dem Bürgermeister und dem Leiter des Bauamts bestehen solle. Jedes Ausschussmitglied habe eine Stimme. Die Schulleitung der Gemeinschaftsschule, der Ortsbaumeister, die Hauptamtsleitung sowie der Kämmerer sollten als beratende Mitglieder an den Sitzungen teilnehmen und ihr Fachwissen einbringen, jedoch kein Stimmrecht haben. Dieser Vorschlag sorgte für Unmut bei den Freien Wählern. Der Grund: die zwei Stimmen für die Verwaltung.

Michael Spohrer (FW) schlug vor, dass der Verwaltung nur eine Stimme bekommen solle. Das löste eine Diskussion über verschiedene Möglichkeiten der Besetzung aus. Kämmerer Thorsten Sienholz merkte an, dass mit sechs Mitgliedern eine Pattsituation im Ausschuss möglich sei, mit sieben Stimmberechtigten sei das unwahrscheinlicher.

Daniela Hesslinger-Rupp erläuterte dem diskutierenden Gremium, dass der Ausschuss nach einem Punktesystem entscheide, das sich an den zuvor festgelegten Kriterien orientiere. Das bedeutet: Jedes Mitglied vergibt anhand der Kriterien (zum Beispiel Honorar, Größe) für die eingereichten Vorschläge Punkte. Diese werden dann ausgewertet und so die besten Architektenvorschläge ermittelt. "Es ist also völlig wurscht, ob im Ausschuss fünf, sechs oder sieben Mitglieder sind", meinte Hesslinger-Rupp. Zudem werde "am Ende nicht die Hand gehoben", sondern es würden alle Kriterien und Punkte gewichtet.

Bürgermeister Achim Walter ließ daraufhin über den von den Freien Wählern gestellten Änderungsantrag abstimmen, der mit 14 Ja- und zwei Nein-Stimmen angenommen wurden.

Der Ausschuss besteht somit aus fünf Mitgliedern des Gemeinderats sowie ihren persönlichen Stellvertretern und dem Bürgermeister als Vertreter der Verwaltung. Aus dem Gremium wurden für die CDU Timo Hinninger (Jürgen Streib) und Bernard Lukas (Ralph Müller), für die Freien Wähler Stefan Mütz (Steffen Hinninger) und Joachim Schiller (Martin Tschürtz) sowie für die SPD Johannes Schäfer (Bernd Knaus) gewählt. Der Bürgermeister wird im Fall einer Verhinderung vom Bauamtsleiter vertreten. Die Besetzung des Ausschusses wurde einstimmig bestätigt.